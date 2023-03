Cinthia Fernandez relató cómo quedó varada en medio de un tiroteo en el gran Buenos Aires

Increíble, pero real. En una circunstancia cotidiana, como un regreso de en la vía pública se transformó en una pesadilla, una verdadera locura para Cinthia Fernández. Así, la mediática narró todo lo que sufrió en un retorno en auto a su casa.

La situación se produjo en torno del cierre del fin de semana largo, en el que estuvo en la zona de Ezeiza y debía volver a su hogar, en el norte del conurbano. Al parecer, en ese trayecto algo sucedió a su alrededor y quedó envuelta en un tiroteo.

Todo esto lo contó en Mitre Live, a través de un audio que le envió a Juan Etchegoyen. En ese registro sonoro, la morocha explicó: “Estábamos viniendo de Ezeiza y yo no me di cuenta de que era fin de semana largo, estaba hasta las manos la autopista y tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS; me mandó todo por adentro y terminé en Lomas de Zamora".

En la continuidad de la anécdota, Cinthia se detuvo en el preciso instante en que detectó que se estaba complicando el entorno: "Un poco antes de subir al Puente la Noria, me pasó una moto por al lado de mi camioneta, estaba muy nerviosa, en un momento nos perdimos con una familia de amigos que venían adelante mío".

Movilizada, totalmente conmovida, Fernández añadió el horror, el estallido de película de terror que aconteció al lado de su vehículo. “No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés, estaba esta moto y de repente pasan como diez motos que se abrían camino a los tiros”.

Para ahondó en toda esta experiencia, la morocha dijo: “Claramente venían escapando de algo, había un colectivo con la gente que estaba adentro agachada; empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas ´agáchense´, tardé como en reaccionar".

“Después de lo vivido, la panelista comentó: "Quedé como muy tensa, mirá si me doy vuelta y me los encuentro, no sabía ni dónde estaba y era de noche, me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que pasó enfrente mío, iban diez personas a los tiros", exteriorizó.