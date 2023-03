Cinthia Fernández mostró cómo quedó su baño remodelado

No todos son reclamos para Matías Defederico y pálidas para Cinthia Fernández cada vez que aparece en redes sociales. A veces, también se toma el tiempo para compartir publicaciones divertidas.



Así fue el caso de una de sus últimas historias, en la cual mostró cómo quedó uno de los baños de su casa luego de las refacciones que implementó en las últimas semanas, con el objetivo de darle otra vista.



Las últimas semanas en la casa de Cinthia Fernández fueron de obras y en su cuenta de Instagram mostró el antes y el después de uno de los baños que tiene en su casa de la localidad bonaerense de Escobar.



Muy contenta por el resultado final de las refacciones, Cinthia Fernández subió un video a sus historias de Instagram para compartirlo con sus seguidores. “¿Les gustó? Entre los comentarios, regalo una bañadera”, contó la panelista de Momento D.



Hace una semana, la mediática también había contado en las redes sociales que estaba refaccionando su cocina. Incluso, comentó que también iba a regalar “la bacha de la cocina y la canilla” que había sacado.



Por otra parte, no es la primera vez que Cinthia Fernández debe hacer refacciones en su casa, más precisamente en los baños, por problemas de sarro. Como contó también en las redes, tuvo que hacer recambio de inodoros.

Cinthia Fernández, haciendo refacciones en su casa. Foto: captura de Instagram.



En ese momento, también había dicho que regalaría entre sus seguidores los inodoros que ya no iba a utilizar en su casa. “Quizás hay gente que los necesita”, había comentado Cinthia previo al sorteo.



“¿Ven esas manchas? No es suciedad. Eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios. Es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, concluyó la panelista televisiva.