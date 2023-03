Paula Chaves se descompensó y pasó un domingo de terror: “El cuerpo me pidió…”

No siempre es fácil compaginar el cuidado de los hijos, la economía familiar, el trabajo y los compromisos con amigos. A Paula Chaves el atareado día a día finalmente le pasó factura y su cuerpo le pidió un parate urgente. La mujer se descompensó y provocó la preocupación de sus afectos cercanos.

La modelo y conductora de televisión tuvo una semana intensa, entre eventos sociales y sus ocupaciones rutinarias. Primero, se aseguró de estar presente para recibir el cumpleaños de una de sus mejores amigas, Mery del Cerro. Ambas, más Gimena Accardi, la tercera amiga inseparable, se divirtieron durante toda la noche entre tragos, diversión, risas y baile.

Más adelante en la semana, Paula asistió a uno de los eventos del año, el mega casamiento entre Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, en Berazategui. A la gran celebración, la actriz fue acompañada de su pareja Pedro Alfonso y no le dieron tregua a la pista de baile, junto a los otros 180 invitados que tuvo la boda.

Más allá de los compromisos sociales asumidos con amigos y colegas, Paula tiene una tarea principal que ocupa su día a día: la crianza de tres hijos, aunque acompañada de su pareja, es un trabajo en sí mismo, sin sumar a la compleja lista las tareas del hogar, las compras o la limpieza.

Aunque su cuerpo advirtió antes el estrés, Paula hizo caso omiso a las señales y este domingo cayó en cama, provocando la preocupación de su familia y amigos. Aunque tan solo fue una descompensación, la presentadora decidió comentar la situación en sus redes sociales, para alertar a sus fanáticos sobre la importancia de no sobrecargarse.

En su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones y medio de seguidores, la madre de Olivia, Baltazar y Filipa, compartió unas fotografías de ella misma a las que sumó unos mensajes sobre el cuidado personal del cuerpo.

En la primera de ellas, en donde se la ve en cama mientras mira una película en la televisión, escribió: “Sin dudas, una de las cosas que más me cuesta es frenar. El cuerpo solito lo pide si no se lo das”. La preocupación de sus seguidores no se hizo esperar y, ante las consultas sobre su estado de salud, Paula compartió una aclaración inmediatamente.

“Estoy bien, me bajaron las defensas”, aclaró y luego detalló los motivos que llevaron a que su cuerpo no pudiera más con la rutina extrema: “Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado. Y la joda obviamente, que a esta edad cuesta el doble recuperarse”.