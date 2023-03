La terrible fiesta de amigas de la que dejaron afuera a Paula Chaves

La amistad nunca es sencilla y menos cuando se trata de balancear rumores, sospechas, peleas y discusiones que constantemente surgen en el mundo de la farándula. Desde hace buen tiempo, el equilibrio no llega para Mery del Cerro, ya que queda en medio de los enfrentamientos entre sus mejores amigas de forma regular. Aparentemente, en las invitaciones no estuvo contemplada Paula Chaves, una de sus mejores amigas, quien no se presento al evento.

La modelo no se preocupó demasiado por las posibles reacciones, totalmente enfocada en la fiesta por sus 38 años, que celebró a lo grande en un restaurante lujoso con su marido y padre de sus hijos, Meme Bouquet. La noche no terminó allí y la presentadora continuó la gira hacia el famoso boliche Afrika.

En el local bailable la esperaban sus amigas, y tanto presencias como ausencias llamaron la atención de los fanáticos de la actriz. Por un lado, resultó extraño que faltara en el lugar Paula Chaves, la mejor amiga de Mery. Su falta en el exclusivo evento no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron los rumores sobre una posible pelea entre ambas mujeres, quienes el año pasado viajaron juntas a Brasil sin sus maridos pero en compañía de sus hijos.

Por la otra mano, la llegada de la China Suárez al lugar dió de qué hablar, porque la ex-teenangel y la empresaria se encontraban distanciadas desde el el affaire entre Eugenia y Mauro Icardi. La joven no pareció incómoda durante la noche y disfruto del momento junto a Mery y a Emilia Attias, la amiga en común entre ambas. Todo quedó registrado en algunos videos, que las mismas protagonistas subieron a sus redes sociales.

Otra llamativa falta al cumpleaños exclusivo fue la de Zaira Nara, que no apareció en ninguno de los videos ni compartió fotos en su Instagram. Cabe recordar que Nara se encuentra disfrutando de su romance con el jugador profesional de polo Facundo Pieres, ex de Paula Chaves, quien había asegurando con anterioridad que entre ambas “está todo más que bien, no hay ningún problema ahí”.

En contra de cualquier suposición, la ausencia de Paula podría deberse a un contratiempo, ya que días antes, para recibir el cumpleaños de Mery en 20 de marzo, ambas mujeres compartieron un momento más íntimo, en el que también estuvo presente Gimena Accardi. Con tragos, baile y diversión, no faltaron los fantásticos looks de la cumpleañera y sus invitadas.

Reconocida por lucir bien cualquier prenda, desde jeans hasta vestidos de gala, Mery apostó por brillos y comodidad en un look muy atrevido: vistió un conjunto semi transparente, formado por círculos brillantes, de minifalda y crop top, junto con una camiseta blanca básica anudada, bragas altas en negro y botas vaqueras de caña alta en el mismo color.

Mientras, las amigas de la influencer optaron por outfits de pocos accesorios y recogidos simples. Para cerrar la noche súper especial y divertida, el grupo de amigas celebró su sólido vínculo con una foto de las tres juntas, dejando claro que el cariño prevalece entre ellas.