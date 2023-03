El contundente motivo por el que Paula Chaves ya no es parte de Telefe

Paula Chaves finalizó su contrato con Telefe y este jueves en Intrusos (América), dieron detalles de la salida de la conductora del canal líder en audiencia del país.

Tras terminar su temporada teatral de verano en Carlos Paz, Paula Chaves podría desembarcar próximamente en El Trece. "Tiene propuestas para irse al Trece, porque Bake Off no se va a hacer", explicó Laura Ubfal sobre uno de los motivos por el que la modelo ya no está ligada a Telefe.

Pero luego Florencia de la V dio la razón más contundente por la que Chaves optó por salir de Telefe. "Lo que decían es que ya quería su proyecto", argumentó la conductora de Intrusos. A lo que Ubfal agregó sobre el futuro laboral de Paula: "Tiene dos propuestas de programas de entretenimientos de productoras. Uno que podría ir los fines de semanas o otro entre semana".

La posible llegada de Paula Chaves a El Trece sería un aliciente para el canal que en los últimos meses viene sufriendo el sistemático embate de Telefe en el rating. Además de la apuesta por la conductora, El Trece también sumaría entre sus figuras a Jimena Barón.

Sobre la crisis que atraviesa El Trece, Adirán Suar se sinceró recientemente en Socios del Espectáculo (El Trece): “Creo que, como toda medidora, Ibope es perfectible pero las veces que me ha ido mal o que la gente no me eligió, ha sido por error propio. Insisto y lo digo siempre: Es un negocio en el que nadie mata a nadie. Uno aprende de su historia, actores o conductores de los que se ha dicho que estaban muertos y a los 6 o 7 meses, explotan. Hay que ser cuidadoso, respetuoso y hoy estoy enfocado en mejora”.