Lucas Benvenuto le respondió a Roberto Piazza tras defender a Jey Mammón: “Es una vergüenza que una ley tenga su nombre y…”

El caos en el mundo de la farándula por una serie de casos de figuras reconocidas que han sido relacionadas a redes de corrupción de menores continúa y hay quienes se han puesto a la ciudadanía en contra con tal de defender a los acusados. Este fue el caso de Roberto Piazza que, en un intento de proteger a su amigo Jey Mammón, justificó el abuso al calificarlo de “calentura momentánea”. Inmediatamente, Lucas Benvenuto se hizo eco de la entrevista y respondió.

En 2020, Lucas Benvenuto relató en una entrevista con Infobae sobre cómo fue corrompido cuando tenía 11 años. Es un sobreviviente de la pedofilia y, esta semana, denunció publicamente a Jey Mammon por presunto abuso sexual agravado, hecho que se habría producido en el 2006, cuando el joven tenía 14 años y el conductor, 32.

Si bien el caso fue sobreseído por la prescripción de la acción penal, las repercusiones sociales pesan lo suficiente y el cantante fue apartado de la Peña de Morfi, ciclo de gran éxito que conducía todos los domingos, tras la muerte de Gerando Rozín. En medio de la tormenta que también arrasó a Marcelo Corazza y a Marley, algunos pocos salieron a defender las acciones de los acusados: Roberto Piazza, presidente de la Fundación contra el abuso infantil, lanzó una serie de comentarios que horrorizaron al medio y despertaron el avispero.

Sin miedo a justificar el abuso de un menor, el modisto sostuvo que Jey Mammón podría haber estado con un menor de edad como consecuencia de “una calentura momentánea”, aún cuando los entrevistados se mostraron sorprendidos por la ligereza con la que lo afirmó. Todo comenzó cuando le consultaron por expresiones anteriores en las que Piazza aseguró que, en un caso así, son dos las vidas destruidas: la de la víctima y la del victimario.

“¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?”, le repreguntó Diego Ramos y la respuesta fue un categórico “sí”. Para echarle algo de cordura al tema, Ramos rápidamente aseveró: “Se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea, si hablo de 'calentura momentánea' me imagino a una adulto acostándose con un par, con otro adulto, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire”.

La nota horrorizó a cuentos de internautas, quienes rápidamente dieron aviso de la entrevista a Lucas, quien no dudó en contestar con una altura y serenidad envidiables. “Saben que hay una ley que lleva el nombre de Roberto Piazza que fue importante, aunque a mí no me ayudó”, inició Lucas, en referencia a la reforma al artículo 63 del Código Penal Federal Argentino sobre los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia identificada como la ley número 26.705.

Pese a reconocer la modificación como un avance para la sociedad, el joven cuestionó la posición de Piazza en la Fundación contra el abuso sexual infantil: “Dejó en claro la visión que tiene sobre estos casos en el tiempo. Él fue un niño abusado que denunció, que no presentó pruebas de sangre, semen, fotos como me lo está exigiendo a mí en los medios, ya que se sabe que son amigos con la otra persona (Jey)”, aseveró.

“Como víctima de abuso sexual infantil, es una vergüenza que una ley tenga su nombre y que forme parte de una fundación, dejando en claro que no está capacitado para apoyar a las personas que pasamos por esto aún habiéndolo pasado él también”, opinó Lucas, que judializó el caso en el 2020. Luego agregó: “Reemplazó la palabra ‘delito’ por ‘cagada”; dijo que su amigo se mandó una ‘cagada’. Es lamentable”.