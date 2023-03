Lucas Benvenuto reveló por qué prescribió su causa contra Jey Mammon: “Hubo una mano negra que…”

La grave denuncia que cayó sobre Jey Mammon durante los últimos días conmocionó a todos. Luego de que el joven Lucas Benvenuto revele la relación que sostuvo con el conductor de Telefe, en una fuerte causa de abuso de menores con él siendo un niño de 14 años y la figura televisiva teniendo 32, causó espanto en todos y puso de cabeza a todos.

Este viernes por la noche, cerca de las 22 horas, Lucas decidió hacer un vivo con sus seguidores de Instagram para contar más detalles de la historia de terror que tuvo que vivir siendo un niño, dejando datos más sorprendentes aún.

Además de referirse al caso de Jey, el joven explicó que no desea ir a juicio por la verdad, un procedimiento sin efectos penales. Primero porque la causa ya prescribió y no habrá condena, y segundo porque considera que la condena social es más importante aún.

“Fue muy duro cuando me dijeron que el caso había prescrito. Creo que hubo una mano negra que hizo que la causa prescriba, porque se trataba de un famoso", apuntó Lucas sobre cómo en aquel tiempo el caso no se resolvió y los tiempos de la justicia desestimaron su caso al momento de la denuncia.

Luego agregó: "Intentaron dejarme sin fuerzas y lo lograron. Fue muy duro escuchar la palabra ‘prescribió’ después de haberme animado a hablar, que es lo más difícil".

Fue entonces cuando explicó por qué no desea ir a un proceso legal, ya que no podría obtener una pena contra Mammon en ese proceso: "El pésimo juez de esta última denuncia la selló de por vida. Es decir que mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás".

Y sumó, acerca del juicio por la verdad: "Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro".

Benvenuto también explicó lo duro que sería volver a revivir toda lo que pasó, otra de las razones. "No quiero pisar más un tribunal, porque cuando salía de ahí terminaba en terapia intensiva con un intento de suicidio. El sistema judicial no está preparado para estar al frente de un caso de abuso sexual contra un menor", detalló.