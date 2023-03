Las fotos del cumpleaños de Karina Jelinek disfrazada de indiecita

El viernes pasado Karina Jelinek festejó su 42ª vuelta al sol y lo hizo a lo grande. Su mansión de Nordelta fue el lugar indicado para festejar junto a un buen número de invitados que disfrutaron de distintos espacios preparados en el lujoso lugar.

La modelo estuvo con GENTE, con quienes detalló sus sensaciones: “Hace mucho que no festejaba mi cumple acá en mi casa porque siempre me iba de viaje primero y después organizaba un encuentro con amigos. Están todos los que tienen que estar pero falta mi familia que no pudo venir”.

A la hora de pedir los deseos Jelinek se sinceró: “Quiero salud para todos y que todo se mejore en este país en donde todos, cada día, apostamos a estar mejor a pesar de la situación en la que estamos viviendo”.

El menú de la noche fue, su comida favorita, pizza en diferentes variedades, junto a un amplio abanico que acompañaron una mesa dulce que incluía pochoclos, cascada de chocolates y copos de nieve, en una hermosa regresión a la infancia.

La vestimenta de Karina Jelinek nunca pasa desapercibida y esta vez no fue la excepción. La cumpleañera se lució con un estilo “indiecita” con un conjunto de dos piezas compuesto por una falda y un estilo de top en tono camel.

El sensual look se llevó todas las miradas con el mini top Kimii Loo acompañado por una sandalias que hacían juego junto a un set de joyas de Pandora que le agregaron aún más glamour a la cumplañera en su noche.

La fiesta fue todo un éxito donde ni la lluvia pudo parar una pista de baile recreada en la galería de la mansión, con show de karaoke con personalidades como Eddie Rodriguez, Mariano dela Canal y, su pareja, Flor Parise, entre otros.

Finalmente la fiesta tuvo su punto cúlmine con la torta y el felíz cumpleaños al unísono, donde la agasajada prefirió no soplar las velas, sino compartirlas con sus invitados junto a las fotos en las que cambió su look para no lucir repetitiva. Siempre particular, genuina y por demás sensual Jelinek.