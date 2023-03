Karina Jelinek deslumbró a todos con su belleza desde París

En 2020, Yanina Latorre expuso la relación de Karina Jelinek y Florencia Parise, amiga y representante de la modelo. Fue ahí que la autora de "Lo dejo a tu criterio" se sinceró. "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", señaló en una charla con Gente.

Además, los dichos de la panelista de LAM le trajeron problemas con su hermana, que la eliminó del grupo familiar de WhatsApp. "Mi familia es muy religiosa, pero yo siento que Dios ama sin restricciones", contó Jelinek.

"Sigo sin entender por qué Yanina hizo algo así. No sólo me expuso a mí, sino a una familia. Me sorprende de parte de ella, que debería sentir un poco de empatía teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos", expresó Karina.

Y agregó: "Yo sin tener hijos, al verla emocionarse por su hija cuando habló en PH pude ponerme en su lugar. Me sorprende cómo fue que dijo todo eso en TV. No sólo fue lo que dijo, sino cómo lo dijo y la cantidad de detalles que dio".

Karina Jelinek

"Recibí miles de mensajes de gente apoyándome y contándome sus experiencias. Lamento mucho que en 2020 la gente siga pasándola mal por su elección sexual", afirmó.

Hoy, Jelinek es una de las modelos argentinas más activa en Instagram y cada vez que sube nuevo material acapara toda la atención de los internautas. Recientemente compartió un recuerdo de su viaje a París en septiembre de 2021 y deslumbró a todos con su belleza. "Ya de nuevo extraño París", redactó.