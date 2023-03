Karina Jelinek posó junto a Flor Parise y abrió el debate en Instagram

Recientemente, mientras festejaba el cumpleaños de Belén Francese, Karina Jelinek fue consultada sobre su vida personal. "No hablo de mi vida privada, pero estoy súper bien. Cuando hablé de mi vida privada no me fue bien", le contestó la modelo al notero de Intrusos.

"Estoy contenta porque terminé la temporada de Rosario que fueron dos meses y fue un éxito la verdad", señaló y cuando le preguntaron por su situación económica, indicó: "Todo el mundo necesita trabajar, todos los actores e influencers".

Poco tiempo atrás, Jelinek denunció ante la Justicia a uno de sus amigos por una presunta estafa y declaró que le habían robado todos los ahorros de su vida. “El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta de que en realidad no era la persona que yo creía”, contó en un ciclo de eltrece.

En Instagram, Karina es muy activa y diariamente sorprende a sus admiradores con el material que sube. Ahora, posó junto a Flor Parise y abrió el debate en la web. "¿Les gusta nuestro look?", escribió y le dejaron todo tipo de comentarios.

"Te admiro Kari, has pasado por tanto, te han hecho tanto daño gratuitamente. Celebro que te elijas y seas feliz", "Que bueno que te diste cuenta que no te gustan los hombres", "Me encanta la pareja. Tienen que hacer un vivo por Instagram juntas", "Son un fuego chicas. Sean felices. Las queremos", "Hermosas las dos. Hacen re linda pareja" y "Me encanta como te queda el pelo así", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.