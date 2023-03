Jorge Rial fulminó a una famosa conductora en medio del escándalo Marcelo Corazza: “No sabe…”

La detención del ex Gran Hermano, Marcelo Corazza, causó un antes y un después, y son varias las voces que se alzan en medio de un proceso en el que el ex participante y productor enfrenta cargos de abuso y corrupción de menores.

En ese enfrentamiento entre colegas, el que ahora alzó su voz fue Jorge Rial, apuntando no solo contra Luis Ventura, sino contra las conductoras que llevan al frente los programas donde justamente trabaja su ex compañero.

El desencadenante del nuevo conflicto fue una cámara oculta que le habían hecho al participante en 2002, que fue muy criticada y hoy es utilizada por Ventura para reflejar que ya había indicios de abuso.

Ante las declaraciones Rial apuntó directamente contra Ventura y una conductora del canal: “Subirse a eso hoy y que algunos que estuvieron digan ‘yo lo sabía y ponerse la cocarda’ no sé, yo no sabía sino lo hubiese denunciado”.

“Por eso cuando Ventura dice que me dieron la conducción de Gran Hermano para tapar lo de Corazza, quiero recordar que eso fue en el 2002 y yo fui a Telefe en 2007. Me contrataron porque en ese momento era muy buen conductor” continuó.

Jorge Rial sostuvo: "Me da bronca que digan que hay que reivindicar, porque el laburo no lo hicimos bien. si lo hubiéramos detectado hubiésemos logrado que muchos chicos no pasen por esto”.

“Ahora ponerse la cocarda, tirar mierda para todos lados no está bien y a mi no le pueden contar porque yo estuve ahí, que se la cuenten a conductoras que están ahí porque Dios existe, porque son malas conductoras” siguió Rial sin filtro.

“Que se lo digan a ella está todo bien, que no sabe dónde está parada, respira porque tiene nariz y boca, sino estaría desmayada en el piso, pero a mi no” en clara referencia al programa en donde trabaja Luis Ventura, “A la Tarde” bajo la conducción de Karina Mazzocco.