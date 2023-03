El video del día que Marcelo Corazza discriminó a Gastón Trezeguet por ser homosexual

El escándalo en el mundo del espectáculo parece no tener fin y, con varias figuras del star system televisivo relacionadas a casos de abusos sexuales, viejos registros vuelven a tomar protagonismo para hacer leña del árbol caído. Marcelo Corazza, el ex Gran Hermano y actual productor, fue detenido por corrupción de menores y, ante el polémica que horrorizó al medio, algunos usuarios aprovecharon para viralizar videos de más de dos décadas de antiguedad.

En redes sociales circuló un momento de aquella primera edición del reality show, que finalmente arrojó como ganador a Marcelo Corazza, hoy ya no encerrado en una casa pero sí en una celda. En el video, se puede observar a Corazza junto a Gastón Trezeguet y Eleonora González, quienes estaban abrazados en un sillón. Cabe recordar que ambos protagonizaron una de las historias de amor más populares dentro del reality.

Si bien el momento entre los tres no es agresivo, sí resulta tenso, con el intento de Trezeguet de exponer a su compañero y la incapacidad de Corazza de comprender la relación cercana que se venía dando entre sus hermanitos. “¿Te extraña esto, no?”, le pregunta Trezeguet, sin soltar a Eleonora. “Sí, me parece raro”, le responde sin vueltas.

Luego, Marcelo continúa su explicación: “No tengo preconceptos ni prejuicios. Me parece raro”. Ni lerdo ni perezoso, Gastón pone en marcha su juego y le repregunta: “¿Por eso o por mí?” y su compañero le contesta que es “por los dos”. En esa edición, ambos se unieron no solo como pareja, sino que también en estrategia para eliminar a aquellos jugadores que veían como competencia.

“Para mí no es todo tan claro como parece. Para mí no es todo natural, no solo esto, un montón de cosas no son naturales y yo siempre indago o pregunto en esos casos”, explicó Corazza ante las reiteradas preguntas de Gastón, quien cargó de nuevo y expresó: “De acá que te parece tan natural: ¿qué sea un puto y una mina normal?”.

“No me gusta decirlo así”, contestó el ganador del primer Gran Hermano y, a pesar de la incómoda conversación, la situación terminó en risas por la respuesta de Gastón: “A mí o me molesta que me digan puto. Yo soy re putísimo”, dijo, haciendo reír a Eleonora y poniendo colorado a Marcelo, quien entre sonrisas le pidió: “No digas así, me da vergüenza”.

Corazza fue todo un personaje en el medio tras ganar Gran Hermano, en donde había entrado como suplente a 42 días del inicio del programa y logró ser uno de los protagonistas de la casa más famosa del mundo. Ahora, metido de lleno en el ojo de la tormenta, sus excompañeros de reality no pueden entender cómo alguien “tan moralista” durante el show, como lo definió Tamara Paganini, esté involucrado en causas por corrupción de menores.

Tras la detención, Trezeguet se sumó a la polémica y fue tajante con su opinión: “Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Me parece que, si es lo que están diciendo todos, que le caiga todo el peso de la ley y me parece que es así como tiene que ser. Que le caiga el peor de los castigos si llega a ser culpable”.