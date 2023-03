El lapidario comentario Gastón Trezeguet sobre la situación de Marcelo Corazza

Mientras Marcelo Corazza permanece detenido al quedar investigado por su presunta participación en una banda de corruptores de menores, Gastón Trezeguet, compañero de trabajo del denunciado en Gran Hermano (Telefe) expresó un tajante comentario sobre el integrante del equipo de producción del reality.

En la causa que involucra el delito de trata también fueron detenidos Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti. Los detenidos están acusados de captar menores y mayores en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación sexual.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Gastón Trezeguet, quien fue además compañero de Marcelo Corazza en la primera edición de Gran Hermano en 2001, no anduvo con rodeos a la hora de remarcar sobre la situación de su colega: “Mi opinión es como la de muchos. Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Ya el simple hecho de estar hablando del tema, no me gusta. No me siento cómodo”.

Luego, Trezeguet sentenció sobre Corazza de manera tajante: “Me parece que, si es lo que están diciendo todos, que le caiga todo el peso de la ley y me parece que es así como tiene que ser”.

Además, Gastón Trezeguet se mostró sorprendido por la acusación que pesa sobre Marcelo Corazza. “Imaginate que desde que salí de la casa en el año 2000 hasta ahora que empezó este programa, no lo volví a ver a Marcelo. Pero igual te sorprende”.

Por otro lado, sobre el impacto que la detención de Corazza produjo en Telefe, Trezeguet explicó: “Se vivió con sorpresa y asombro. Ahora hay que esperar qué dice la Justicia"