Los espeluznantes detalles de la causa contra Marcelo Corazza y el testimonio de un denunciante

Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano en la edición de 2001, y actual integrante del equipo de producción del popular reality, quedó involucrado en una causa que investiga trata de personas y corrupción de menores. Y ahora, trascendieron espeluznantes detalles sobre las acusaciones en cuestión que fueron difundidos desde las redes sociales de LAM (América).

En las capturas de parte de la declaración de las víctimas,se dejó constancia sobre el presunto accionar de Marcelo Corazza junto a otros detenidos en este proceso. En el escrito, se habla de que el productor tuvo un encuentro con un menor de edad en Plaza Miserere, barrio Balvanera, y que de allí fueron en el auto del trabajador de Gran Hermano hacia Costanera Sur.

Según la acusación, Corazza “se desnudó y masturbó delante del menor mientras lo miraba”. En la declaración también se lee: “La víctima se sintió atraído por la situación ya que recientemente había resultado ganador del reality Gran Hermano. Eso lo llevó a pasarse a su vehículo. El niño solamente se desnudó y, una vez que Corazza eyaculó, se bajó del auto y se fue. Retornó al auto de Angelotti (otro de los detenidos), quien lo aguardaba en el mismo lugar”.

Un fragmento de las declaraciones que involucran a Marcelo Corazza en la causa por trata y corrupción de menores. Foto: Twitter @elejercitodelam.

Por otro lado, este martes en A la Tarde (América), dio su testimonio Lucas Benvenuto, un joven que asegura haber estado en contacto con Marcelo Corazza.

"Si bien yo no tenía problemas económicos, mi familia no me cuidaba y eso hizo que fuera una puerta para esas personas. Yo a los 11 hablé con una persona por internet, él me decía que me iba a llevar a Mc Donalds y demas, y yo accedí. Me escapé de mi casa y fue una semana donde estuve de casa en casa en casa y de persona en persona. Ahí es donde conocí a Jorge Corsi y Augusto Correa. Estas personas abusaron de mi en todos los sentidos", detalló Benvenuto.

En tanto que sobre Corazza, el denunciante aclaró: "Respecto a Marcelo quiero aclarar que con solo él hablé y tuve conversaciones sexuales pero jamás llegué a encontrarme. De todos modos, tuve la mala suerte de cruzarme con él".

Finalmente, el joven explicó con notoria angustia: "Nadie me rescató, me rescaté solo. Yo decidí denunciar cuando mi mamá falleció, que eso fue cuando yo tenía 18 años. Mi captor todavía sigue libre. Jamás hubo respuesta de la Justicia. Esta persona me tuvo cautivo en una librería durante 9 meses después me enteré que él filmaba las violaciones que me hacía. Él debería estar preso y hace 20 días me lo cruce en la calle, volví a ser un niño cuando lo ví. Me hubiese gustado pegarle pero no pude".