El denunciante de Jey Mammon confesó cuál es su verdadero objetivo

Tras la gran polémica desatada por las graves acusaciones del denunciante de Jey Mammon, quien aseguró que tuvo relaciones íntimas con el humorista y conductor cuando era menor de edad, el joven en cuestión, Lucas Benvenuto, confesó su verdadera motivación detrás de haber expuesto la situación en televisión y años antes en la Justicia.

En A la Tarde (América), el programa en el que se había explayado sobre el tema, compartieron este jueve un video con el descargo de Benvenuto sobre el momento que transita tras haberse referido en pantalla a su acusación contra Jey Mammon.

"Hay muchos medios que me mandan mensajes sin parar y quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, termino destrozado. Quiero pedir que se me deje de hostigar, hace dos días que no puedo dormir ni comer", remarcó Lucas Benvenuto.

Luego, tras la denuncia contra Jey Mammon en la Justicia y en la televisión, el joven explicó: "El haberme reconstruido como persona después de lo que pasó fue muy difícil. El camino fue muy largo. Mi vida corrió riesgo dos veces, intenté quitarme la vida y estuve en terapia intensiva. La última herramienta que nos quedó fueron los medios, no me quedó otra opción, fue la única manera en que yo pude obtener un poco de justicia, ya sea social o verdadera".

Sin mencionar explícitamente a Jey Mammon durante toda la entrevista, como lo hizo antes también en el mismo programa cuando hizo su denuncia, Lucas Benvenuto siguió: "Creo que ahora están todos arriba de una sola persona, que ya saben quién es, y yo vengo batallando por un montón de causas. Me duele que los medios quieran usar solo ese nombre para tener la primicia de la historia, olvidándose que vengo hace muchos años luchando con esto. La Justicia me dio la razón y lo demostró muchas veces. Cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue la resolución de una prescripción. Mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción".

Finalmente, sobre el objetivo de la acusación contra Jey Mammon en los medios, Lucas Benvenuto concluyó: "Cuando yo hago esta última denuncia durante la pandemia en 2020, yo sabía que no iba a lograr obtener nada de la Justicia. Durante la pandemia decidí sanar y necesitaba hablar, sabiendo que no iba a tener nada a cambio. Ya hablé y denuncié. Ya está, para mí se terminó. Necesito pasar la página y seguir reconstruyéndome y creando amor dentro mío, me costó mucho volver a sonreír".