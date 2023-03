Tamara Paganini anunció que cortó todo tipo de relación con Marcelo Corazza: “No quiero…”

La detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores descolocó por completo al mundo del espectáculo. Como consecuencia, en los días posteriores también comenzó a tener protagonismo la causa por abuso de menores de Jey Mammon, sin embargo lo del ex Gran Hermano sigue siendo un tema central dentro de la TV.

Desde que explotó lo de Corazza, varios personajes salieron a dar su opinión al respecto y explicar cómo les cayó este baldazo de agua fría. Incluso algunos de sus compañeros, aquellos que estuvieron con él en la edición 2001 del reality, hablaron al respecto, como fue el caso de Tamara Paganini.

Cuando se dio a conocer la noticia, Tamara no salió de su asombro y se mostró totalmente en shock. Sin embargo, por estos días empezaron a caerle varias fichas a la mujer de 49 años, y a través de su canal de YouTube contó un relato desgarrador que le hizo ver situaciones que giran alrededor de su amigo.

"Esto es verdad lo que estoy contando, me pasó ayer. Una señora se me acerca y me dice '¿Vos sos Tamara? ¿La amiga de Marcelo Corazza?'. Sí, le digo. Se presenta y me agarra las dos manos y me dice: 'A mi hijo lo violaron cuando tenía seis años'. Y yo me quedé sin palabras. A la señora se le llenaron los ojos de lágrimas", dijo.

Luego Tamara aclaró que nunca defendió al acusado, sino que todo fue producto del shock que le causó conocer la noticia: "Vi que han sacado notas donde decían que yo había defendido a Marcelo Corazza. No, no. Nunca lo defendí. Sí tuve la reacción de decir 'no, no creo, no lo puedo creer'. Acá van a ver un ser humano, no un producto de las redes...".

Fue entonces cuando continuó con su relato: "Yo terminé cenando con la señora y me contó brevemente lo que pasó su hijo. Y sentí como ganas de pedirle perdón. Porque como ella me miró, yo sentí que ella había visto en internet que le daba a pensar que yo defendía a los pedófilos. Y nos dimos un abrazo muy lindo cuando nos despedimos. Mucha fuerza. Hoy su hijo es grande, ya es un adulto, pero eso nunca se va del corazón de su mamá ni de su propio corazón".

Tamara Paganini relató un fuerte episodio sobre Marcelo Corazza.

Ese fue el momento en el que sintió cómo cambió la imagen que tenía para con Corazza, soltándole la mano. "Yo ya no puedo dudar. De hecho a mis amigos les digo. Ya hay una cara, porque a los medios no le puedo creer lo que publican, ya hay una cara que me dice 'me pidió fotos cuando yo era chiquito'. Y para mí ya está".

"Yo no se si Marcelo Corazza hizo o no hizo algo...Pero el solo hecho de consumir pornografía infantil...si no lo hizo, estaba a veinte días de hacerlo, o diez años o a diez horas. No quiero hablar más de Marcelo Corazza. Quiero saber solo por la Justicia que va pasando...", concluyó.