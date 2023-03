El tremendo look que eligió Wanda Nara para la primera gala de eliminación de Masterchef

En la era de los reality shows, Telefé sabe mantener la atención del mercado televisivo y produce un éxito tras otro. De cara a la final de Gran Hermano, el canal se abocó rápidamente a la producción de su próximo hit y, así, inició la nueva edición de MasterChed, el otro gran ciclo de la emisora. La conducción estelar de Wanda Nara fue una sorpresa para los fanáticos, pero la ahora morocha no decepciona y hasta la rompe con sus looks.

En la primera gala de eliminación de MasterChef, la famosa empresaria no escatimó a la hora de armar el mejor look para despedir a una tanda de participantes que no tendrán un lugar en el grueso de la competencia. La mediática lució una campera de Adidas by Gucci, una de sus marcas favoritas.

Si bien la atención estuvo puesta en los aspirantes y su última oportunidad de obtener el delantal con sus nombres y formar parte del reality, el look trendy de la exrubia se llevó varias miradas y llamó la atención de los televidentes, acostumbrados hasta el momento a verla más formal durante los programas.

La prenda de la firma italiana es una más de las estilosas decisiones de Wanda Nara y está valuada en 1400 euros. La campera azul fue un acierto para la emisión especial. La esposa de Mauro Icardi decidió favorecer al look usando la pieza por dentro de un pantalón negro mid, además de arremengarla hasta los codos. El outfit quedó completo con unas sandalias de taco aguja para sumar elegancia.

Cabe destacar que la elección de Wanda Nara como conductora de MasterChef Argentina fue una sorpresa. El anterior encargado del ciclo fue Santiago del Moro, pero el rubio seguirá al frente de Gran Hermano y la política del canal es no tener a una misma figura liderando dos ciclos diferentes.

A pesar de su nula experiencia como animadora, Wanda viene realizando un correcto desempeño y el ciclo ha logrado las mediciones de rating esperadas por el canal. Mientras continúa con su aprendizaje en esta nueva aventura, la exrubia se muestra cautelosa, dejando que se destaquen los tres jurados, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En cuanto a la reacción del público por la nueva conducción, las opiniones fueron divididas tal como se esperaba. Mientras algunos comentaron sobre el trabajo de Wanda en buenos términos e incluso admitieron estar sorprendidos para bien, otros no dudaron en criticar el debut de la presentadora muy duramente y hasta exigieron que la saquen del programa gastronómico más visto de la televisión argentina.

Días atrás, incluso se conoció que personajes cercanos a la producción no estarían muy contentos con la incorporación. Según manifestó Agustín Rey, columnista del programa Argenzuela de Jorge Rial, Wanda se ganó un apodo poco amigable durante el rodaje de MasterChef: “La llaman la conductora de cucaracha... La cucaracha es el retorno, repite patente lo que le dicen la producción”. Rey aclaró que no se trata “de sus productores, es el entorno de Telefé”.