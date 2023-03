Wanda Nara contó qué es lo peor de estar en MasterChef: “Ya engordé tres…”

Impensado. Al menos sorpresivo. La pantalla líder de la televisión argentina apostó por Wanda Nara y a pesar de su nula experiencia como animadora la designó al frente de un tanque como MasterChef, ese reality que le ha proporcionado ratings sostenidos de enorme calidad.

La mediática se abalanzó a esta aventura, a tratar de aprender el oficio y en su primera semana al aire ha demostrado un cuidado extremo de la producción, que ha dosificado sus apariciones con una edición tozuda, en la que se destacan los tres jurados.

Este desafío profesional también le acarreó un contratiempo para Wanda, al menos por lo que confesó públicamente en un diálogo con Santiago del Moro, el hombre que condujo la nave del reality culinario con expertise a lo largo de las temporadas de famosos.

En ese ingreso a la casa de Gran Hermano, la hermana de Zaira Nara acudió a su honestidad brutal y le rogó al blondo: “Necesito un consejo para no engordar tanto, porque los chicos están divinos estando acá”. Y así admitió la secuela: “Yo ya engordé tres kilos grabando MasterChef".

Del Moro buscó la complicidad de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y esbozó una estrategia para evitar sumar calorías ante la tentación de una enorme cantidad de platos ricos: "No te tenés que privar de nada, pero son porciones chiquitas".

Wanda no anduvo con vueltas y reconoció su dificultad para negarse a las exquisiteces: "Me cuesta". Y luego le reprochó a los jurados famosos por no advertirle de ese contratiempo: "Ustedes no me dan nada, me decían que Santiago del Moro no comía".

Ese cruce tan singular también permitió que Nara le lanzara una indirecta, graciosa, a Santiago sobre el compromiso que significa crear el reality y la dedicación, por eso le transmitió: "Como estabas tan ocupado me tocó estar acá, haciendo 28 horas de grabación en Telefe".