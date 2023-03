La China Suárez comparó su relación actual con la de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

La China Suárez se encuentra pasando un excelente momento personal, disfrutando de su amor con Rusherking. No obstante, en una reciente entrevista, la charla no pasó por su romance actual, sino por su vínculo con sus ex parejas.



En charla con Socios del Espectáculo, La China Suárez se refirió a su relación actual con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré, con quien tiene a Rufina; y Benjamín Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio.



Hace unas semanas, la actriz y cantante había generado algo de revuelo luego de unas declaraciones de amor profundo hacia Rusherking, que de cierta forma fueron tomadas como una especie de indirecta hacia sus ex parejas.



Sin embargo, La China Suárez negó completamente que haya pensado esa declaración como una forma de palito hacia Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, sobre quienes se ubicó el foco básicamente por ser los padres de sus hijos.



“Hay gente que piensa que alguien obra así, como vengativa. Yo no tengo nada. Todo lo que tuve que hablar con mis ex parejas, lo hablé en su momento y no soy una persona que viva con la espina o con ‘Vos me hiciste’, ‘Yo te hice’”, aclaró La China.



“Todo lo que tuve que hablar, lo hablé con ellos en persona. Tengo hijos increíbles y todo lo que tengo que hablar lo hago en privado”, agregó luego la actriz y cantante, que se muestra en redes sociales muy enamorada de Rusherking.

Nicolás Cabré y La China Suárez.



Si bien aclaró que no había ninguna especie de reproche hacia Cabré y Vicuña en sus declaraciones, marcó algunas diferencias en lo que respecta a su vínculo con los dos, indicando que no se lleva de la misma manera con ambos. Por ejemplo, contó que le da consejos a Cabré en Instagram. "A veces le digo: 'Esto es muy largo, acortalo'. El otro día subió un video de dos minutos a historias, le dije que no lo iba a ver nadie", reveló.



En ese momento, también fue consultada por Vicuña. “Está todo bárbaro. Lo que pasa es que con Nico pasó mucho tiempo y es lógico. Las relaciones se construyen, todas las relaciones y los vínculos. Y no es algo mágico. Yo le tengo respeto (A Vicuña). Es el papá de dos de mis hijos”, comentó La China. “A lo mejor, alguien tiene más afinidad con uno que con otro y es parte de la vida”, cerró.