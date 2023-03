La carta que publicó el denunciante de Jey Mammon tras el descargo del conductor

Jey Mammon está en medio de una delicada controversia luego de que un denunciante haya contado que tuvo relaciones íntimas con el conductor cuando era menor de edad. Tras el intenso revuelo que cobró la acusación, el humorista compartió un descargo desde sus redes sociales, y ahora Lucas Benvenuto, el joven que lo señala como su abusador publicó una carta desde su cuenta de Instagram.

Con una imagen suya correspondiente a su adolescencia, el denunciante enfrentó el complejo momento que atraviesa tras referirse a la historia que atravesó con Jey Mammon, aunque sin mencionar su nombre. “Acá voy a estar cuando te sientas solo, cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa, cuando el sendero por el que caminas pierda sus colores. Acá voy a estar cuando sientas que todo pierde sentido, cuando no te entiendas. Acá voy a estar cuando el sol se deje de asomar por tu ventana, cuando la tristeza te absorba”, comienza el escrito en cuestión.

El posteo que compartió Lucas Benvenuto tras su acusación contra Jey Mammon. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Finalmente, Lucas Benvenuto expresó: “Acá voy a estar cuando te quedes solo y no sepas a quién acudir, cuando necesites volver de ese limbo. Acá voy a estar cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te engañen. Acá voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose. Sin que me lo pidas, acá voy a estar. No te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad, tu verdad. Yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida. Carta a ese niño que algún día fui”.

La cuenta de Instagram del denunciante de Jey Mammon cuenta con más de 30 mil seguidores y su publicación recibió cientos de muestras de empatía con sus palabras.

Por su parte, Jey Mammon en su comunicado había desacreditado la acusación de Lucas Benvenuto remarcando que "el episodio en gran parte es falso”, y asegurando estar siendo víctima de una "extorsión".