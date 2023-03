Qué dijo Guillermina Valdés tras la versión de que Javier García habría decidido cortar con ella

Tras los rumores de romance entre Guillermina Valdés y Javier García, y luego de que la modelo haya comentado que solamente salió una vez con el arquero de Boca Juniors, ahora se encargó de aclarar otra versión sobre el final de ese incipiente vínculo.

Recordemos que en LAM (América) mostraron hace algunos días imágenes de Guillermina Valdés en el auto de Javier García en el barrio porteño de Caballito. En esa oportunidad, según aseguró Ángel de Brito, la empresaria y el deportista pasaron unas horas juntos en una cena.

Luego, tras la multiplicación de voces sobre un supuesto romance, fue la propia Valdés la encargada de anunciar tanto desde su cuenta de Twitter como desde un móvil con el programa A la tarde (América) que simplemente con García se quisieron conocer.

Y ahora, abordada por un móvil de LAM (América), Guillermina Valdés aclaró cuál es su situación con Javier García. “No cortamos. Ni le corté yo, ni me cortó él, porque lo que se cortan son los vínculos y nosotros no lo teníamos”, afirmó categórica sobre el arquero.

Finalmente, Guillermina Valdés volvió a explicar que se encontraron solamente una vez con Javier García. “No se dio. Hay cosas que prosperan y otras que no. Tuve mala suerte. Nos vimos una vez y salió en todos lados. La gente hace un montón de cosas y nadie lo sabe. Y no está bueno, porque no es mi novio, fui a conocerlo y me sacaron una foto”, argumentó.