Javier García confesó por qué decidió no volver a salir con Guillermina Valdés

Hace un par de semanas, se generó un gran revuelo cuando desde LAM (América) compartieron imágenes de Guillermina Valdés bajando del auto de Javier García, arquero de Boca Juniors. Y ahora, el deportista confesó el motivo por el que no volvió a salir con la modelo.

Abordado por un móvil del mencionado programa, este martes Javier García esquivó la cámara, pero luego habló con el cronista y el conductor Ángel de Brito dio a conocer el contenido de la charla.

"No quiso hablar públicamente pero después habló con Ale Castelo que me contó que le dijo esto: 'No me banqué la exposición mediática. Tuve 500 relaciones, de las 500 una con una famosa me pescaron. Me pasó todo esto de las cámaras y no aguanté' Literalmente le dijo a nuestro cronista 'No la llamé más a Guille'", comentó De Brito sobre la causa por la que Javier García no volvió a comunicarse con Guillermina Valdés.

Hace algunos días, había sido la empresaria quien se encargó de desmentir frente a cámara los rumores de romance. "No estoy en pareja, una vez lo vi. Lo vi una vez porque nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra. No lo estoy conociendo a Javi, lo vi una vez", remarcó Guillermina Valdés durante un móvil con A la tarde (América).

La modelo también había aclarado antes a través de su cuenta de Twitter que no está en ninguna relación sentimental con nadie. "¡Buen día! Ya vengo respondiendo desde el viernes, no tengo novio, gracias por leerme", expresó desmintiendo los rumores de acercamiento con Javier García.