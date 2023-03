Guillermina Valdés habría complicado el nuevo programa de Marcelo Tinelli con una terminante prohibición

Mientras suenan versiones de fuego cruzado entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, este jueves trascendió que la modelo habría complicado el nuevo programa del conductor con una terminante prohibición.

Mientras Tinelli espera que agilicen las negociaciones para volver a la televisión abierta, el presentador se prepara para grabar un reality sobre su familia que saldrá a través de la plataforma Amazon. Sin embargo, Valdés no estaría dispuesta a que Lorenzo, el hijo que tiene en común con su expareja, aparezca en dicha producción.

El encargado de dar esta versión fue el periodista Guizo Záffora, quien aseguró este jueves en Intrusos (América TV), que Marcelo Tinelli estalló tras el impedimento que estableció Guillermina Valdés. "Ustedes saben que Marcelo está pre produciendo su reality para Amazon. Bueno, Guillermina prohibió la presencia de Lolo en el reality. No quiere que sea parte de ese reality y todo eso despertó aún más el enojo de Marcelo", remarcó el panelista.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, en los tiempos en que estaban juntos. Foto: Instagram.

A su vez, la conductora Florencia de la V dijo que Guillermina Valdés no estaba de acuerdo con el viaje que Marcelo Tinelli hizo con el niño al Mundial de Qatar, oportunidad en la que el pequeño quedó expuesto tanto en televisión como en redes sociales.

Por su parte, Záffora agregó: "A Punta del Este viajaron productores a grabar el trailer del reality. Guillermina se entera de esto y ahí está el planteo de la exposición; ella no estaba de acuerdo con que Lolo participe de una tira de 8 capítulos porque había que firmar un contrato y ella tenía que poner la firma".

Finalmente, Sebastián "Pampito" Perelló Aciar se comunicó mientras Intrusos salía al aire con Guillermina Valdés, y si bien ella no confirmó la restricción a Marcelo Tinelli, dejó entrever un malestar sobre el tema. "Me contestó breve, le pregunté si era verdad que no quería que Lolo participe del reality de Marcelo y me dice: 'Eso lo estamos hablando internamente por ahora'", comentó el periodista.