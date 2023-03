Quién es el novio de Noelia Pompa y desde cuándo están juntos

Noelia Pompa saltó a la fama en aquellos años de Bailando por un sueño en donde le tocó ser pareja de Hernán Piquín. Luego de eso, logró asentarse en los medios como actriz. Hoy en día, se encuentra instalada en Europa y muy enamorada de su novio, quien la acompaña siempre.

Luego de lo que fue su salto a la fama, Noelia Pompa decidió lanzarse como actriz y partir rumbo al viejo continente en búsqueda de oportunidades. Para su fortuna lo logró y con creces, ya que no sólo consiguió trabajo, sino que también descubrió el verdadero amor de la mano de un chef español.

Se trata de David, con quien comenzó una relación en 2017 y nunca más se separaron. Ella le elogia su compañerismo, ya que cada vez que lo necesitó, él se las arregló para estar junto a ella. Es por eso que ella no teme en mostrarse enamorada y entregada al amor.

Respecto a lo que fue su primer encuentro, Noelia contó que él la vio en The Hole, un espectáculo en el que ella era protagonista, luego de eso, comenzó todo: "Me invitó a salir ahí mismo, no quedamos en mucho en ese primer encuentro y después vino a los 15 días y me volvió a invitar”.

El hecho de que la primera cita no haya sido del todo exitosa, motivó a David a preparar todo para cumplir con las exigencias, ya que su intención era tener una relación con ella. Claro que lo logró, por lo menos así lo relató ella en Intrusos: “Y en esa oportunidad se pegó un picnic terrible en el Retiro y ahí me conquistó".

Además, mencionó que se encuentran tan bien juntos que hasta planifican unir las actividades de cada uno: "Como él es cocinero y lo hace pero excelentemente bien, pensamos tener algún sitio algún día con cocina y shows, para combinarnos, es algo lindo que soñamos".

Si bien ambos visitaron el país para pasar las fiestas, tienen en claro que su futuro se encuentra en Europa, por lo que no está en sus planes instalarse en el país. Por lo pronto, continuarán sus proyectos allí, en donde se encuentran felizmente enamorados y también enfocados en la laboral.