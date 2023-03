En dónde y cómo vive Noelia Pompa desde que se fue de la TV

Seguramente muchos se preguntarán en qué andará Noelia Pompa, quien supo brillar en el Bailando por un Sueño junto a Hernán Piquín y que hace bastante tiempo ya que decidió alejarse del mundo de la televisión.



Noelia también supo estar al frente de “Las Chikis”, para luego terminar lanzándose como cantante solista. Hoy, no tiene intenciones de volver a aparecer en pantalla y disfruta de su carrera instalada en España.



En Europa, la bailarina formó parte de Got Talent Italia y también fue convocada para participar de la segunda temporada de una serie. En diálogo con Nosotros a la Mañana, Noelia Pompa habló de su actualidad en España.

Noelia Pompa. Foto: Instagram.



“La pandemia me desestabilizó bastante los planes porque me hubiese gustado ir en este tiempo para Argentina. Quería estar para los 10 años de Stravaganza. El día del estreno hablé por videollamada con Flavio (Mendoza) y Lucila Juárez, que es mi amiga”, reveló.



Sobre los motivos por los cuales decidió armar las valijas y marcharse de la Argentina, Noelia Pompa confesó que sufría ataques de pánico y que la estaba pasando muy mal. Ahora, por suerte, la situación es muy diferente para ella.



“Ahora, por suerte, ya no aparece, o cuando quieren hacerlo estoy deteniéndolos mejor. Ya sé cómo manejarlos mejor. Pero en aquel momento sentí que tenía que alejarme y reconectarme conmigo misma”, comentó la bailarina.

Noelia Pompa disfruta de su carrera en España. Foto: Instagram.



“Me han pasado muchísimas cosas hermosas en lo artístico en mi país, pero había un proceso en mí que no encajaba”, agregó luego Noelia Pompa sobre las razones por las que tomó la difícil decisión de dejar la Argentina.



“Estoy más abocada a la actuación. Y con el tema del baile, con lo de Got Talent me tuve que poner un poco más firme de nuevo. Ahora también me llamaron para el de España. Así que se van abriendo puertas. Sigo programando, pero sin encasillarme”, concluyó.