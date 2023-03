Mario Cimarro, sobre Pasión de Gavilanes 2: “Fue surreal desde el primer día”

Para Mario Cimarro, Juan Reyes “fue un parteaguas” en su carrera. Y no es que Pasión de Gavilanes fue la primera telenovela exitosa que protagonizó, sino que “fue la primera vez que una historia contada desde un punto de vista masculino tuvo una repercusión internacional tan importante”.

La producción colombiana se estrenó en 2003 y lideró números en Venezuela, Chile, Bulgaria, Serbia, Rumania, Panamá, Puerto Rico, China, Israel, Rusia, Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Polonia, entre muchos otros países. De hecho, en Argentina es, hasta el momento, la telenovela extranjera más vista en la historia del país.

Pasión de Gavilanes 2 se estrenó en Telemundo en febrero de 2022 / Foto: Instagram

El año pasado, y escuchando los insistentes pedidos de los fanáticos del melodrama, Telemundo reunió a gran parte del elenco original y lanzó la segunda temporada. Sin embargo, el rating no acompañó. ¿El motivo? En diálogo con MDZ Online, Cimarro reconoció que “se ignoró a Star Wars, uno de los primeros fenómenos globales que serializó exitosamente su historia a través de los años”.

Para el actor cubano, pasaron “dos cosas fundamentales” para que este producto audiovisual funcionara en el tiempo. “George Lucas tuvo la visión y generosidad de pasar la batuta creativa a una nueva generación de directores y productores, que pasaron un minucioso proceso de selección y demostraron que sí eran verdaderos fans de la primera entrega. Y lo otro fue que aprendieron y corrigieron sus errores, como cuando decidieron quitarle la batuta y eliminar el legado que Harrison Ford había dejado con su interpretación de Han Solo, llena de ingenio y machismo simpático y vulnerable”, detalló.

- ¿Qué ocurrió en Pasión de Gavilanes 2?

- Pasó todo esto con la salvedad y disparatada ocurrencia de querer desaparecer a Juan Reyes con el actor que lo interpretaba presente en el rodaje. Fue surreal desde el primer día. Llegamos al set y la primera indicación fue “Juan no dice este, ni este, ni este parlamento, que lo diga su esposa”. La mujer lo irrespetaba e incluso cacheteaba constantemente delante de todos, le mentía. Le ocultó durante toda la temporada las atenciones y avances de un empleado y cuando todo se descubre le da dinero para que se proteja, entre otras cosas… Desaparecieron todos los personajes simpáticos y folclóricos, como si les diera vergüenza…

- ¿Cómo trabajaste en ese contexto?

- Para apoyar esta nueva propuesta pesimista y cínica apelé a la dignidad de un hombre, padre y esposo, que ve cómo se desmoronan 20 años de trabajo, de sacrificios y de salir adelante con el trabajo de sus propias manos. Como lo prometió dignamente en Pasión de Gavilanes 1, sin aceptar la ayuda económica de la poderosa familia Elizondo. Esa dignidad y el profundo dolor de ver cómo todo se desmorona mantuvo en pie a nuestro querido Juan.



- ¿Qué se sabe sobre una tercera temporada de la telenovela?

- Me encantaría decirte que sé algo… Lo que todos queremos, que se retome como debió ser. Pero la verdad, no sé nada.



- Recientemente abriste un perfil de Instagram para Juan Reyes, ¿qué te impulsó a hacerlo?

- Fue a petición de los clubes de fans. Decidí apoyarlos con esta idea, pues ellos son los responsables de mantener encendida la llama de este personaje y su apoyo y cariño a través de los años ha sido invaluable.

Mario Cimarro: "Sería fenomenal protagonizar una ficción en Argentina" / Foto: Instagram

- En el 2000 trabajaste en Argentina en 'Amor latino' junto a Diego Ramos, ¿cómo te ves nuevamente protagonizando una ficción en nuestro país?

- Sería fenomenal. Claro que me veo muy feliz de regresar, tengo recuerdos entrañables y un agradecimiento infinito de haber estado expuesto a tanto talento delante y detrás de cámaras, pues marcó parte de mi formación. Recuerdo que con (Nicolás) Del Boca comenzábamos a rodar en un set y los personajes continuaban la acción pasando a un segundo set y luego un tercero y así sucesivamente sin detenerse, esa experiencia no la había tenido nunca. De esa manera, quedaban grabadas de un tirón secuencias fenomenales. ¡Era genial!



- ¿Con qué artista argentino te gustaría trabajar?

- Desde (Dario) Grandinetti hasta (Ricardo) Darín. Con la generación del medio no hay pérdida con Argentina, sacan la cara por Latinoamérica. Hasta me imagino una peli donde la trama y la cinematografía no te dejan mover del asiento y de repente, aparece (Lionel) Messi.