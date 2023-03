El crudo relato de un menor que complica al ex Gran Hermano Marcelo Corazza

La noticia de la detención de Marcelo Corazza desató fuertes repercusiones mediáticas. El ex ganador de Gran Hermano está acusado de formar parte de una red de trata. Personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos a partir de una investigación por "corrupción de menores".

En este contexto, el periodista Pampito informó en Intrusos (América TV), que ante la noticia comenzaron a surgir diversos testimonios de personas que fueron víctimas de la red de trata que se investiga.

"Hay un chico que me escribe, que hoy es mayor de edad, y confirma que habría tenido una relación con Marcelo, cuando él era menor de edad", señaló el panelista. "Dice que Marcelo era conocido por tener vínculos con chicos de entre 14 y 15 años",agregó.

Finalmente, el periodista leyó parte del relato del joven: “Este chico dice: 'yo tenía 14 años, nos conocimos por una aplicación. Me pasó a buscar con un auto bordó y fuimos a su casa”.

Tras las repercusiones de la noticia, quien también se refirió a lo sucedido fue Tamara Paganini. "Me acaba de llamar el productor Nahuel preguntándome sobre Marcelo. Estaba desinformadísima, no sé bien de qué lo acusa", expresó la ex compañera de Corazza en el reality.

Al enterarse de los detalles de la investigación, agregó: "¿Marcelo Corazza trata de personas? No me cierra". Luego, agregó: "Espero que sea un error, creo muy dentro mío que es un error, siempre dicen que se trata de un perejil".

"Tengo mi mano en la frente porque no puedo creer lo que están diciendo. Yo lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan. Es el hermano que todos quisieran tener", sostuvo.