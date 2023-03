Mercedes Ninci dio la cara y contó todo sobre su separación: “Me dejó, y hubo un hecho muy..."

El sol la iluminó, le modificó la cotidianidad con esa calidez que aporta el amor. No obstante, la historia de Mercedes Ninci con su novio salteño llegó a su final hace unos pocos meses y ahora la periodista sacó a la luz unos motivos fuertes que incidieron en la ruptura.

Movilizada en lo emocional, con las semanas que ya transcurrieron desde el punto final, Mercedes habló a fondo de todo lo que experimentó con Alberto Curi, durante más de un año. Así, en una entrevista con Mitre Live, la cronista soltó algunas señales preocupantes.

En cuanto al detonante para cerrar su pareja, Mercedes narró: “Yo fui re feliz con él en el año que estuve con él, la mujer más feliz del mundo y la distancia nos distanció, tengo cuatro chicos y no es fácil viajar, yo no hablé más con él desde enero, no hablé nunca más y no sé nada de él”.

Hasta que exteriorizó una situación álgida, que invita a leer entre líneas a un episodio muy fuerte, dado que la periodista contó: “No tengo idea de su vida, fuimos muy felices y el final fue muy triste y me lo guardo para mí. es algo que no quiero contar lo que pasó, cosas muy fuertes y prefiero guardarmelas”.

Evidentemente se trata de un comportamiento oscuro, al menos espinoso o tormentoso, porque la propia Ninci exclamó: “No sé si alguna vez lo contaré, mi alma no necesita contarlo”. Sin ahondar del todo, la comunicadora volvió a vociferar: “En el medio hubo otro problema que no quiero contar, el final me lo guardo para mí, es muy triste y me pertenece”.

En la continuidad de su relato, la excelsa cronista añadió: “No me imaginé nunca que nos íbamos a separar, hubo un hecho en el medio que fue muy triste y no lo puedo contar, no es algo de un tercero en discordia”. Con un lenguaje corporal de dolor.





Sobre su estado anímico, Mercedes expresó: “Todo el mundo me abraza con esto que me pasó, es la vida viste, yo vivo muy al día y no pienso que pasará mañana”. Así como explicó el motivo para no eliminar los posteos junto a Curi de sus redes: “No borré las fotos con él de las redes sociales porque fue parte de mi vida, no se me pasa por la cabeza, no borraría las fotos con él, no se me ocurre”.