Mercedes Ninci y el duro episodio de su infancia que aún no puede superar

Este fin de semana, Andy Kusnetzoff recibió a nuevos invitados en el ciclo que conduce en Telefe. Una de las que lo acompañó en la emisión de PH, Podemos hablar fue Mercedes Ninci, quien conmovió a todos con su relato.

Todo se dio cuando el conductor les pidió a los presentes que pasaran al punto de encuentro los que vivieron un momento que los cambió por completo. Allí, la periodista habló de la muerte de su hermana.

"Tuvimos un momento duro cuando yo tenía 7 años y murió mi hermana de 3. Ella tenía parálisis infantil y fue todo tremendo. Hasta el día de la fecha no puedo superarlo. No me puedo olvidar ese día", contó Ninci frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

Y recordó: "En esa época se velaba a las personas en la casa y yo volvía de la escuela y nadie me había dicho nada. Entré ahí, estaba mi hermana en el cajón, mi tía que me había traído un regalo. Esa imagen no me la olvido más. Una cosa espantosa. Por ese edificio no puedo pasar nunca más".

El episodio le provocó que vivir en un departamento le genere angustia. Es por eso que, cuando Ninci se mudó a Buenos Aires desde Córdoba para estudiar, apenas pudo se mudó a una casa y así, alivianar su dolor.