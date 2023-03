La bronca de Cinthia Fernández luego de que sus hijas volvieran del colegio con piojos

Si hay alguien que no vivió precisamente con emoción el regreso de sus hijas a la escuela, en este inicio de ciclo lectivo 2023, esa fue Cinthia Fernández, quien tenía varios motivos para descargarse en las redes sociales.



Por empezar, y como ya es costumbre, la panelista mediática repartió para varios lados, pero principalmente hacia el padre de sus hijas, Matías Defederico, con quien no hay forma de arreglar las cosas.



Hace bastante tiempo que no logran ponerse de acuerdo en cuestiones muy básicas y eso, sin duda, repercute en la vida de las niñas. En las últimas horas, Cinthia hizo un fuerte descargo contra Defederico por no haberle pasado dinero para comprar los útiles escolares.

El fuerte descargo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico.



“El papá de las bendis en el inicio de clases”, escribió Cinthia en una historia de Instagram en la que subió una foto de una rata al lado de varios útiles escolares, exponiéndose su bronca contra el ex futbolista.



“Esto se lo dedico a todos los HDP de los papás luchones que tienen guita para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos, no”, agregó luego la panelista de Momento D.



“Para irse de vacaciones por 3, para construir y revender, tener negocio y auto de alta gama, el luchón puede, pero para la cuota alimentaria y útiles, no”, acusó Cinthia a Matías Defederico en su Instagram, mostrando un ticket de 55 mil pesos, que sería el monto que le pasa por mes.

La bronca de Cinthia Fernández contra Matías Defederico.



Asimismo, también repartió para los padres de los compañeros de sus hijas. ¿El motivo? Las niñas volvieron del primer día de clases con piojos. “¿Pueden entender que, antes de arrancar el colegio, les hice tratamiento de piojos y a los dos días vuelven así?”, contó Cinthia.



“La verdad, no puedo entender que los padres antes de empezar las clases no despiojen a los chicos. De un día a otro, me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de la colonia. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”, concluyó.

Cinthia Fernández expresó su enojo luego de que sus hijas volvieran del colegio con piojos.