Cinthia Fernández reveló cuántos millones le debe Matías Defederico en cuota alimentaria

Las peleas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico son de nunca acabar. En esta ocasión, ella decidió ir más allá y para exponerlo decidió revelar cuánto es lo que le debe por la manutención de sus hijas. Estalló de nuevo la polémica.

Como siempre, Cinthia Fernández afirmó ser la abanderada de aquellas mujeres que padecen la falta de responsabilidad de sus hijos: “Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada”.

En medio de Nosotros a la mañana, programa del cual es parte, Marcelo Polino se dispuso a indagar sobre estos problemas que suele cargar la panelista por la falta de compromiso de su ex pareja. “No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años”, disparó ofendida.

El enojo de Cinthia era tal que no temió a la hora de dar a conocer cuál es el monto que recibe por mes: “Me pasa 55 mil pesos y arreglate con las pibas. Son más o menos, 17 lucas por chica. Todo lo pago yo. ¡Me quitó hasta la obra social!”.

El enojo se renovó ante la inminente vuelta de sus hijas al colegio, lo cual incluye el hecho de comprar todo lo que solicitan en el colegio. “Ahora, qué voy a pretender, que me dé la plata de la mitad de lo que corresponde al inicio de clases. Me pasa una cuota de 55 mil pesos”, mencionó irónica.

Siguiendo en esta sintonía, se encargó de exponer los lujos que se da: “Está hace dos semanas en Córdoba. Se fue tres veces de vacaciones en el verano, tiene un auto de alta gama, está vendiendo propiedades... Plata tiene. Lo que no tiene ganas es de ponerla”.

Por último, reveló cuánto es lo que le adeuda: “Me debe más de 10 palos de cuota alimentario este zángano que además se va de vacaciones, vive una vida súper genial. Y, encima, mientras estuvo conmigo fue un tipo violento. Y le dan beneficios en la justicia”.

El enojo de Cinthia Fernández fue total, cada vez tolera menos este tipo de inconvenientes con quien supo ser su pareja. Pese a que en reiteradas veces lo expuso, para ver si eso lo hacía cambiar, no surtió efecto. Sin embargo, volvió a hacerlo y también aprovechó para descargarse de todos esos problemas que la estaban agobiando.