Tenso cruce entre Cinthia Fernández y una piquetera

Durante la jornada del miércoles, movimientos piqueteros instalaron cientos de carpas sobre la avenida 9 de Julio en reclamo a la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de dar de baja a 100.000 personas en el programa Potenciar Trabajo por la falta de validación de los titulares.

Este jueves, un móvil de Nosotros a la mañana (El Trece) estuvo presente en el lugar para poner al aire diversos testimonios. Así fue como se produjo un fuerte cruce entre Cinthia Fernández y una referente del Frente de Organización en Lucha (FOL).

"Estamos acá por el recorte que está haciendo. No somos planeros, venimos a reclamar lo que nos sacaron. Nosotros trabajamos, no somos como dicen en los medios, que somos choriplaneros. Venimos a reclamar lo que es nuestro", expresó.

"No venimos por gusto, ni nos pagan. A nosotros no nos manda nadie", aseguró la mujer. "A nosotros también nos genera problema en nuestro bolsillo. Nosotros comemos, tenemos chicos que van a la escuela. Ahora comienzan las clases y empiezan a recortarnos", agregó.

"Están haciendo auditorías de a quiénes se le dan los planes", opinó Cinthia. "Cinthia Fernández lo dice desde un piso, cruzándose de piernas y ganando plata", sentenció. Al escucharla, la panelista disparó: "Trabajando, algo que vos no sabés buscar ni siquiera en el diccionario".

Fue en ese momento que el movilero le ofreció a la piquetera ponerle auriculares para conversar directamente con Fernández. Pero la mujer se negó rotundamente: "No necesito hablar con Cinthia Fernández. No, no, no", señaló, dando por terminada la nota.