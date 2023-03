Todo mal: qué respondieron Fátima Flórez y su marido cuando le preguntaron por la separación

Este verano se comenzó a correr el rumor sobre una posible separación de Fátima Flórez y su marido Norberto Marcos. Es por eso que hablaron los propios protagonistas para tratar de aclarar el asunto, sin embargo, terminaron acrecentando los rumores.

Los problemas de pareja comenzaron cuando Fátima Flórez empezó a mostrarse en desacuerdo con las decisiones que su esposo tomaba respecto a su carrera. Ante esto comenzaron las discusiones que estarían a punto de terminar con una relación de más de 22 años.

"Norberto quería que Fátima sea parte de un programa que está por salir al aire, LOL, con la conducción de Susana Giménez y ella se negó. Él veía una oportunidad de expansión laboral internacional, ya que saldría en la plataforma Amazon Prime", contaron en Socios del Espectáculo.

Él se encargó siempre de decirle a Fátima lo que tenía que hacer o decir, cómo manejarse. Y ella hace un tiempo trata de desoír lo que él le dice, y tratando de ser ella, y lo que ella quiere. Esta independencia a él no le gusta porque deja de manejar los hilos de la relación", revelaron en el programa de Lussich y Pallares.

Ante esto, en LAM fueron a buscar a los protagonistas para consultarles al respecto. En este sentido, se la pudo ver a ella mucho más callada que de costumbre y a su marido intentando declarar para conformar pero sin ahondar en el estado de su relación.

En la nota se los vio notablemente incómodos, pero se animaron a responder algunas consultas con tibieza. "No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando. El que inventó eso fue una mala persona", apuntó Norberto, mientras caminaba junto a Fátima Flórez.

Por su parte, Fátima Flórez se limitó y decidió dejar que su esposo sea el encargado de responder las preguntas. Ella sólo mencionó: "No tengo nada para decir, no tengo nada que aclarar". Y luego solicitó que no se metan con los técnicos ante una mención sobre que serían los que filtran las discusiones que tienen.

“En nuestro ambiente hay ‘sapos’, porque sino ustedes no estarían acá. Eso es lo que nos molesta y nos pone muy mal”, cerró Norberto intentando aclarar que no hay conflictos entre ellos aunque sus modismos y gestos indican otra cosa.