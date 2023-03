Revelan que Fátima Flórez se separó de su marido en medio de un escándalo

Fátima Flórez y Norberto Marcos llevan más de dos décadas juntos. Siempre mantuvieron su relación alejada del ojo mediático, sin escándalos mediante y confesando ser una pareja muy armoniosa, logrando llevar adelante un vínculo muy sano. Pero algo habría cambiado por estos días.

Y es que durante las en las últimas horas trascendió una inesperada información, la cual indicaría que se encuentran viviendo una fuerte crisis de pareja que haría que Fátima y su pareja estarían separándose.

Según aseguró la periodista Nancy Duré en Intrusos, la crisis que ambos están teniendo desencadenó en "una separación inminente". Esto causó la sorpresa de todos, ya que hasta ese momento siempre se la creyó como una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo.

Al parecer, todas estas peleas que comenzaron a tener la humorista y su marido, que recordemos además es el productor de sus espectáculos, habrían desencadenado en la cancelación de uno de los shows más importantes de la presente gira que está haciendo la artista.

"La pareja está en una seria pero muy seria crisis. Después de 22 años juntos están en una crisis tremenda", comenzó detallando Duré al respecto. Este sin dudas es un fuerte golpe contra Flórez.

Luego la panelista de América agregó: "Me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín este domingo. Iba a ser el cierre de la temporada con una súper función, estaba todo empapelado. Era la primera vez que iba a estar en la plaza Próspero Molina. Ella estaba muy entusiasmada con esto".

Fátima Flórez y Norberto Marcos estarían distanciados.

"Se baja la obra, la gente se empieza a quejar. Alegaron que era por problemas técnicos, decían que había una pantalla que no llegó… pero la cuestión es que dicen que toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro, los técnicos no aguantaban más, decían: ‘Esta pareja no puede seguir adelante’", siguió relatando la periodista.

"Si bien eran discusiones por trabajo, porque es el productor del espectáculo, es el director también, la acompaña en todo momento… Pero esto hace mella en lo que es la relación sentimental", cerró Nancy, no sin antes subrayar que la separación de Fátima y Norberto estaría pronta a confirmarse.