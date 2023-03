A qué ex novio le dedicó Jimena Barón "Los Locos", su nueva y polémica canción

Jimena Barón lo hizo de nuevo. Lanzó una nueva y polémica canción inspirada en una mala experiencia del pasado, más precisamente relacionada a un ex novio, que, evidentemente, no dejó un buen recuerdo.



La cantante lanzó el videoclip de Los Locos, otro adelanto de su próximo álbum. Antes, en las redes sociales, había advertido de qué se trataba y por dónde iría la letra. “Yo con locos no me vinculo más”, comentó.



Según se ve en el videoclip, Jimena Barón tiene todas las intenciones de casarse con este hombre, pero, con el tiempo, fue descubriendo algunos aspectos de su personalidad que no le gustan para nada, por lo que termina la relación.



“Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Otro loco, que no digan que los provoco. Se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final”, dice la letra de la nueva canción.



Ante la repercusión de su nueva canción, Jimena Barón utilizó su cuenta de Instagram para dar detalles de la historia que la inspiró a escribir la letra de “Los Locos”, un nuevo descargo por una mala experiencia con los hombres.



Sucede que, el hombre con quien estaba comenzando una relación amorosa, decidió salir con amigos una noche, pero le pidió a Jimena verla después. Como no sabría a qué hora terminaría la reunión entre amigos, ella le dijo que la llamara antes para ver si continuaba despierta.

Jimena Barón lanzó "Los Locos", la canción inspirada en un ex novio. Foto: captura de videoclip.



“Se va a un asado con los amigos. Yo me quedo dormida y a la madrugada me suena el timbre de mi casa. Miro la hora y tenía 11 llamadas perdidas. Yo dije: ‘Este tipo está loco’. No atendí porque ya aprendí sobre los locos. Me vuelvo a dormir y al rato vuelve a sonar el timbre”, contó.



“A la mañana siguiente le digo: ‘Tengo 11 llamadas perdidas, sonó el timbre dos veces a la madrugada. A menos que haya muerto alguien, yo no con locos no me vinculo más”, concluyó Jimena Barón.