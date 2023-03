Este es el ardiente outfit que eligió Jimena Barón para su primer show del año

Jimena Barón regresó a sus compromisos laborales, la cantante se presentó en Mendoza junto a su hijo Momo (fruto de su relación con Daniel Osvaldo) para dar inicio a su primer show 2023 en el marco de su 'Cobra tour', y así fue cómo por medio de Instagram hizo una cronología del antes y el después de aquel día.

Fuente: Imagen / @jmena

Posando.

"En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primer vez en este 2023, llenamos el auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo", comenzó escribiendo Jimena Barón en uno de sus últimos posteos plasmando los momentos más felices de su experiencia en Mendoza con un infartante diseño de corpiño negro, pantalón marmolado blanco y negro con cadenas colgando y guantes largos, además de que mostramos el tierno momento en que todo el público le cantaba el cumpleaños a su hijo.

En el video se lo puede observar a Momo arriba del escenario con un look super canchero: remera estampada y pantalón negro sosteniendo la pequeña torta con la velita encendida mientras que las 50 mil personas que se hicieron presente allí le gritaban a Momo en el día de su cumpleaños.

Fuente: Imagen @jmena

La vuelta en avión.

"Me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sanguchitos del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo finalmente volviendo. Soy feliz", cerró reflexionando sobre el fin del viaje.