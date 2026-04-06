¿Te olvidas de todo? estos hábitos cambian tu memoria

Tu memoria no está fallando: esto es lo que realmente pasa. Los olvidos diarios no son lo que crees: así puedes mejorar tu memoria.

Olvidar no siempre es alarma. Con el paso de los años, la memoria cambia, pero no todo es pérdida. Muchos fallos diarios tienen relación con falta de atención o hábitos débiles. La buena noticia: el cerebro responde al entrenamiento. Con pequeñas acciones diarias, es posible mantener la mente activa.

Memoria activa Decir en voz alta lo que quieres recordar funciona. Al hablar, el cerebro usa varias áreas al mismo tiempo: lenguaje, audición y atención. Ese esfuerzo conjunto deja una huella más fuerte. Estudios de psicología cognitiva muestran que repetir en voz alta mejora la retención frente a leer en silencio.

olvidar (1) Dormir bien es otro punto central. Durante el sueño profundo, el cerebro organiza la información del día. Pasa recuerdos de corto a largo plazo. Dormir entre 7 y 9 horas ayuda a fijar datos, nombres y experiencias. La luz natural por la mañana también regula el ritmo interno y mejora el descanso nocturno.

El repaso del día marca una diferencia. Antes de dormir, pensar en tres momentos importantes activa la memoria. No importa si son grandes o pequeños. Lo vivido, lo aprendido o lo que generó emoción. Este ejercicio entrena al cerebro a ordenar y guardar información de forma más eficiente.

dormir Diez voluntarios serán parte del estudio en Toulouse y recibirán hasta 5.000 euros. Shutterstock También influye el uso de pantallas. La exposición a luz intensa por la noche altera el sueño. Bajar el brillo y evitar dispositivos antes de dormir ayuda al cerebro a entrar en un estado de descanso real. Eso impacta directo en la memoria del día siguiente.