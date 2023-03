La terrible denuncia de una ex MasterChef sobre las trampas y fraudes del programa

Con el inminente final de Gran Hermano, ya se asoma en el horizonte una nueva edición de MasterChef que promete acaparar nuevamente a los televidentes. Pero con el éxito también llegan las polémicas y, en este caso, de ediciones anteriores.

El reality culinario número uno, tendrá su estreno el próximo lunes 20, con la flamante conducción de Wanda Nara y un jurado por demás conocido con Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

En la previa al debut de Wanda, también hubo lugar a polémicas con declaraciones poco amigables de una ex participante, que data de versiones anteriores a la que espera con ansias la conducción de la esposa de Mauro Icardi.

Luján Martinez Vidal, concursante en 2006, utilizó sus redes sociales para dar detalles sobre entretejidos del programa puertas adentro y no tuvo compasión ni con la producción, ni con parte del jurado, cómplice de un programa “totalmente guionado”.

La participante se desquitó sin pelos en la lengua: “Ahora ya se terminó el contrato y puedo decir toda la verdad, ventilar, escribir al respecto, hacer lo que se me cante”, para pasar a comentar la situación que decantó en su eliminación del programa.

Luján sostuvo que la “maltrataban” y que la misma producción le tendió la trampa en una prueba, suflés de por medio: “No se me quemaban, se me bajaban. Te tiro una primera datita: nos dicen que saquemos los suflés que había que mostrarle al jurado.’Y no, no pará, faltan 15 minutos”.

Finalmente, la participante , explicó que el plato no puede reposar fuera del horno, porque se desinfla, pero que la producción sabía y lo hizo adrede: “Estaba todo guionado porque ese día tenía que ir a desafío de eliminación y, por supuesto, que ese día fui al desafío y me fui”.

En las vísperas de un debut que resuena con bombos y platillos, las luces enfocan de lleno a Wanda Nara y, aunque estallen las polémicas, nada parece frenar el comienzo de un ciclo que promete, con la modelo y el jurado más famoso del país.Aa