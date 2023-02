Aluvión de críticas a Telefe por la polémica figura elegida para conducir MasterChef

Este martes al mediodía, Telefe anunció a través de sus redes sociales que una polémica figura se hará cargo de la conducción de MasterChef. De manera inmediata, las críticas estallaron en Twitter, con contundentes mensajes de los usuarios en contra de la elección del canal líder de audiencia.

Si bien Ángel de Brito ya había anticipado en LAM (América), que Wanda Nara estará al frente de MasterChef, ahora llegó la confirmación oficial de Telefe. La empresaria estará acompañada por el habitual jurado del certamen de cocina compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"Me enteré hace muy poquito que iba a ser la conductora. Es la tercera edición, estoy muy contenta, es un formato muy importante a nivel mundial", comentó Wanda Nara en El noticiero de la gente (Telefe) sobre su flamante designación como conductora de MasterChef.

Los comentarios negativos por la elección de Nara como la anfitriona del exitoso programa no tardaron en llegar, y cientos de usuarios en las redes se despacharon con mensajes de todo calibre. "Pero si no sabe ni hablar", "Cómo pueden ponerla conduciendo semejante programa!!!! No tiene buena voz, no habla fluido y ya dio una muestra en el inicio de Gran Hermano que no fue nada bueno... En fin ... Igual yo no lo veré", "Malísimo!, qué manera de inflar a esta chica", "Teniendo a Paula o Iván deciden por Wanda es una lástima. Tendré que perderme esta edición, pero no lo voy a ver", "Habiendo tantas personas preparadas para conducir, ¿la eligen a ella? Ni ganas de ver el programa ahora", "Confirmado, no miraremos MasterChef está temporada", "No no no. Teniendo a conductores como Ivan de Pineda o Paula Chaves en el canal eligieron a Wanda??? No entiendo"; fueron algunas de las críticas a Telefe por su decisión de poner a Wanda al frente de MasterChef.

A diferencia de las tres temporadas previas, en esta oportunidad MasterChef no estará protagonizado por famosos, sino que podrá participar toda aquella persona que sea adepta a la cocina de manera amateur y tenga más de 18 años.