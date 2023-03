El rotundo cambio de look que se hizo Wanda Nara a días del estreno de MasterChef

Wanda Nara comenzó a grabar lo que será la nueva edición de MasterChef durante los últimos días. Después de haber hecho un piloto y tras ser confirmada como la flamante conductora del reality hace unas semanas, la mediática está invirtiendo toda su energía este proyecto tan importante que la mantiene muy emocionada.

Entrando en lo que es la cuenta regresiva a su reaparición en la TV, Wanda sabe que este desafío es muy importante dentro de su carrera profesional, algo a lo que está apostando muchísimo.

Wanda Nara sorprendió con su cambio de look a lo rockstar.

Es por eso que la empresaria decidió hacer un nuevo cambio de look para la ocasión, luciendo un nuevo cabello que sorprendió a más de uno. La transformación es radical, y las imágenes dejan en evidencia que parecemos estar hablando de otra persona.

Tras sus pasos como invitada de la gala debut de Gran Hermano y su participación en Quién es la máscara, este paso principal por MasterChef es sin dudas el trabajo más ambicioso que aparece en la carrera de Wanda dentro de la televisión argentina. Por esa misma razón optó por esta nueva imagen.

A través de sus redes, en las que suele compartir muchísimo contenido de su vida cotidiana, la famosa mostró a todos lo que ella misma definió como un perfil "rockstar", con el pelo largo y castaño oscuro, además de un flequillo súper top que abarca toda su frente.

Fue su mejor amigo, mano derecha y estilista quien es el autor de este nuevo atuendo de Wanda en su cabello: Kennys Palacios. El colorista de las estrellas, Hair Malambo, también tuvo que ver en este cambio. Un look tan fresco como renovado que tuvo varias reacciones e interacciones en redes.

Para dar a conocer este reciente trabajo que se realizó en su pelo, la mediática decidió llevar un outfit muy canchero, vistiéndose con una chaqueta de simil cuero totalmente negra.