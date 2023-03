Por qué la beba de Barby Franco y Fernando Burlando estará internada una semana más

Son días muy difíciles, de angustia y de mucha preocupación para Barby Franco y Fernando Burlando, dado que su hija Sarah se encuentra internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.



La razón por la que la beba de casi tres meses ingresó al centro médico es un cuadro febril. Por ese motivo, según informó el portal PrimiciasYa, está bajo observación permanente para monitorear su evolución.



El mismo sitio indica que Sarah tiene una infección urinaria y, por eso, se están utilizando antibióticos por vía endovenosa. En esas condiciones pasó el fin de semana la hija de Barby Franco y Fernando Burlando.

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, seguirá internada.



Tanto la modelo como el prestigioso abogado pasaron el fin de semana junto a su beba y no se movieron de allí en ningún momento, a la espera de que le dieran el alta en estas horas, algo que aún no ocurrió.



De hecho, otro dato que aportó el portal PrimiciasYa es que Sarah no podrá recibir el alta médica y volver a su casa, al menos, hasta dentro de una semana, ya que se descubrió que tenía una bacteria.



“Sí o sí tendrá que estar siete días más internada porque tiene una bacteria en la sangre a causa de la infección urinaria”, le contaron al mencionado sitio de noticias. En consecuencia, Barby Franco y Fernando Burlando podrían volver a su casa con Sarah recién el próximo fin de semana.

Fernando Burlando y Sarah, sonriendo, desde la clínica. Foto: Instagram.



Asimismo, se aclaró que la determinación de que permanezca internada al menos una semana más es para evitar cualquier tipo de complicación en el cuadro de salud de la beba de tres meses.



En las últimas horas, Barby Franco publicó una historia de Instagram para llevar tranquiliadad: allí se podía ver a Fernando Burlando junto a una sonriente Sarah. "Aunque me sienta mal, siempre sonrío", escribió la modelo, en nombre de su hija.