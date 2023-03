Polémica: Julieta habló del casting de Gran Hermano y cortaron la transmisión

Julieta Poggio volvió a destapar una polémica dentro de la casa de Gran Hermano cuando, en una conversación con Nacho, dejó mal parada a la producción del reality al contar detalles de su casting.



Según contó la propia modelo y profesora de danzas, en el casting para ingresar a la casa, la producción se mostró muy insisten en conocer cuestiones referidas a novio, algo que la incomodó.



En la charla en la cocina, Julieta se refirió a la situación sentimental de algunas de las mujeres que pasaron por la casa. “Dijeron que estaban solteras. La producción las condicionó”, remarcó la joven.



Luego, pasó a contar cómo fue su propia experiencia en el casting para ingresar a Gran Hermano. “No sabés. A mí me preguntaban todo el tiempo, pero todo el tiempo, eh. Hasta que les dije: ‘No me pregunten más por mi novio’”, reveló Julieta.



En ese momento, la transmisión se cortó intempestivamente y luego volvió, pero en otro sector, más precisamente en la zona de la pileta, donde Marcos estaba solo, por lo que no había ninguna situación que generara interés en ese momento y en ese lugar.



Esto, lógicamente, generó el enojo de los fanáticos de Gran Hermano, que en las redes sociales volvieron a protestar por la manipulación de la transmisión por parte de la producción, a quienes acusan de ”censurar” en muchas ocasiones.

Julieta Poggio volvió a dejar mal parada a la producción. Foto: captura de TV.



No es la primera vez que los televidentes observan este tipo de detalles, dado que ya lo habían notado en algunos momentos en los que, por ejemplo, Romina hablaba de las charlas que mantiene con “Gran Primo”.



Incluso, algunos hasta especulan con que en el confesionario le pasan información a Romina y Julieta, que les indican cómo manejarse. Este tipo de cuestiones comenzaron a llamar la atención días antes de la salida de Alfa, con quien Romina ya se mostraba distanciada.