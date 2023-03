La ridícula pregunta de Julieta en Gran Hermano sobre los huevos de color que se hizo viral

La televisión tiene de esos momentos donde dejan en offside a algunos protagonistas, y si hablamos de un programa que televisa las 24 horas de un grupo de participantes dentro de una casa, es un campo propicio para encontrar de estos. Como le pasó a Julieta en Gran Hermano, que hizo una ridícula pregunta acerca de los huevos de color que se viralizó.

Luego de 147 días, Julieta Poggio ya es una jugadora entrañable de la casa por su frescura y espontaneidad, que consiguió muchos adeptos al principio pero que así también los fue perdiendo.

Ese modo de ser en la casa tuvo un momento donde, quizás por ser el desayuno y estar recién levantada, le jugó una mala pasada en la que varios de sus compañeros se aprovecharon de un comentario que hizo y se burlaron de ella.

Mientras estaban en la primera comida del día, Julieta, Nacho y Romina estaban en la mesada de la cocina, y esta última hablaba acerca de los beneficios que tienen los huevos de color por sobre los blancos. Fue allí que la actriz hizo una pregunta que desorbitó los ojos de más de uno al escucharla.

"Eso es porque las gallinas son morochas, ¿no?", exclamó Poggio mientras los otros dos se tentaron, haciendo que ella también se ría. Fue ahí que Romina le siguió el juego como burlándose de ella: "Claro... porque tomó un poquito de sol y nacen los huevitos colorados".

Si bien continuaron un rato más mofándose de Julieta, la ex diputada fue encaminando su discurso a algo más verídico: "Igual, te digo la verdad, no sé por qué pero no creo que sean por eso". Pero la que mantuvo su postura fue quien inició con este paso de comedia.

"Claro, como los hijos. Esto (la yema) es el pollito", insistió Poggio y luego los tres intentaron ponerle seriedad al origen de los huevos de color. Pero el daño ya estaba hecho y esta pregunta acompañará por mucho tiempo a Julieta.

A menos que más adelante se mande un furcio más grande que este.