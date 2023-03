Por qué la mandaron a bañarse a Julieta en la casa de Gran Hermano

Falta cada vez menos para la final de Gran Hermano y, al ser tan pocos, las miradas sobre cada uno de los participantes se acentúan aún más. En ese contexto, Julieta Poggio volvió a protagonizar una incómoda situación.



Sucede que sus compañeros volvieron a remarcarle los problemas de higiene corporal que tiene. En esta oportunidad, fueron Nacho y Camila quienes intentaron, de la manera más respetuosa posible, pedirle que fuera a la ducha.



Luego de un día más de extremo calor en Buenos Aires, Nacho se acercó a Julieta, que estaba tirada en el sillón, para pedirle que fuera a bañarse. “Vamos, vamos, dale”, le insistió Nacho a su compañera.



“Me cuesta porque tengo sueño. Basta, un ratito más. Tengo mucho sueño”, le contestó Julieta, sin demasiadas intenciones de levantarse del sillón. “Una mini ducha, un poquito de agua", le dijo Camila, desde la cocina.



No es la primera vez que le remarcan a Julieta sus problemas de higiene y la exponen ante las cámaras por su negativa a bañarse. Hace unos días, Marcos le señaló que sus pies olían mal. Ella, sin embargo, aseguro que lo que olían mal eran las medias, que ni siquiera eran suyas.



Anteriormente, había sido también Nacho quien remarcó que Julieta había pasado varios días sin bañarse. “¿Juli se bañó ayer después de la prueba? Es terrible. Odia bañarse. ¡No puede ser tan sucia!”, comentó.

A Julieta Poggio volvieron a pedirle que se bañe.



“Es una hija de pu… No se le engrasa el pelo”, acotó La Tora. “Pero tiene que bañarse igual. No para que no se le engrase el pelo. Sino Maxi no se tenía que bañar nunca”, retrucó Nacho con un poco de humor.



A poco de la final, Julieta está en placa de nominados junto a Camila, Romina y Marcos. Y, si bien la tendencia indicaría que se definirá entre la ex diputada y la joven pianista, muchos creen que las actitudes de la modelo la podrían perjudicar de hecho pensando en la final.