Lali Espósito reveló cuál es su perfume favorito: cuánto cuesta

El aroma se erige en una de las cualidades que definen a las personalidades. La fragancia que acompaña a la piel suele constituirse en un rasgo relevante, casi crucial. En ese sentido, Lali Espósito sorprendió al iluminar públicamente el perfume que utiliza en su cotidianidad.

La cantante transita por un presente inmejorable, difícilmente se logre un pico superior en el plano profesional, con ese hito mayúsculo de romper la taquilla en su show realizado en el estadio de Vélez Sarsfield para casi cincuenta mil personas y más de un millón en la transmisión por streaming.

La talentosa artista es un faro, una guía para millones de almas en todo el mundo, por su personalidad, su camaleónica capacidad de romperla en diversas aristas como la actuación y la industria de la música. Por eso el mero anuncio de la fragancia que se impregna en la piel se transforma en un tsunami.

A través de un video divertido, que se centró en compartir con sus seguidores los objetos que jamás faltan en sus viajes por el planeta, Espósito sacó el frasco y exhibió la marca europea. Basada en su espontaneidad para expresarse, Lali contó: “Quiero que valoren este momento porque yo no suelo decir qué perfume uso”.

En cuanto a los motivos que la impulsan a continuar con esa fragancia, Espósito aseguró: “Pasa algo muy bonito, bah que a mí me gusta que suceda, que es que la gente cuando me saluda me dice ‘esto es olor a vos’ así que ya no lo voy a poder cambiar”.

Y para culminar reveló el gran secreto: “Lo uso hace muchos años, es un Dolce & Gabbana”. Claro que también aportó algunas virtudes de ese aroma que le apasionan: “Tiene power, es fuerte, no me gustan tan de veranito, fresquito, como que tengan más cuerpo, que lo sientas y no se parezca a otro”.

En definitiva, se trata de la línea The only one, que en el país posee un costo aproximado de cuarenta y cinco mil pesos por unidad.