El baile sensual y el look total black de Lali en la Bresh después de su exitoso show en el Velez

Lali Espósito (31) acaba de hacer historia: agotó todas las entradas del Estadio Vélez con su Disciplina Tour. La gira había empezado el año pasado en el Luna Park y la llevó a recorrer varios puntos de Europa y Latinoamérica. Ella quiso terminarla acá, cerca del barrio en donde nació.

Auténtica y poderosa, sensible y talentosa supo hacerse un lugar en el corazón del gran público que tiene un vínculo de amor inquebrantable por ella, su estilo y sus canciones. El estilo abarca una actitud, una forma de encarar la vida, los vínculos, el mundo y su universo está absolutamente atravesado por la sensualidad y la libertad.

El recorrido de una niña histriónica desde pequeña hasta ser una estrella con proyección internacional impacta a cualquiera, comparta o no el gusto por el género electropop que abrazó y es cuna de ya muchísimos hits pegadizos para todas las generaciones.

Sensual y única: el look total black de Lali Espósito en Bresh. Fuente. Instagram @bresh

El estilo de Lali Espósito: amante del look total black

Hay que reconocer que Lali Espósito está en la cresta de la ola en su carrera, pero además está convirtiéndose en todo un ícono en materia de moda.

Ya fue portada de revistas internacionales en donde elogiaron su increíble presencia, sentido estético y llegada al público. ¡Toda una Madonna argentina!

La revista española NEO 2 la eligió como portada y la producción se realizó con las mejores marcas europeas: Lali Espósito vistió Versace, Christian Louboutin, Dsquared y otras marcas de lujo.

.En la estética de Lali Espósito todo son plataformas acharoladas, tachas, catsuits y bodys pues la sensualidad es una máxima en sus canciones que se refleja en sus looks. En ese folclore de outfits que mezclan glamour con referencias a disfraces sexuales y accesorios sado y mucho glitter el tono que se destaca entre los demás es el negro.

El look total black, como dijimos, es un favorito de siempre y esta vez no fue la excepción. Para celebrar el gran momento de final de gira en Bresh se vistió más cómoda que en el escenario- en donde los trajes buscan llamar la atención del último de los espectadores y por ello son mucho más espectaculares - pero no menos estilosa.

Un sensual body negro viscoso con espalda descubierta hiper cavado fue la prenda superior, combinado con un pantalón estilo cargo de tiro algo confeccionado íntegramente en vinilo negro super brillante con tiras llenas de detalles como hebillas y tachas con arandelas.

El peinado fue una cola alta para lucir las puntas teñidas de rojo encendido, ¡un fuego en la Bresh!

Para coronar, compartió un sensual momento de baile con todos los presentes dando la vuelta al público y moviendo su retaguardia a gran velocidad en un frenético movimiento que hizo estallar en aplausos el lugar. ¡Lali Espósito está en su mejor momento, un estilo, talento y adoramos tus looks en la Bresh!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.