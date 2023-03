Diego Leuco se cansó y contó por qué se fue de Canal 13

Diego Leuco se convirtió en una de las figuras jóvenes del periodismo informativo y durante los últimos cuatro años estuvo al frente del ciclo Telenoche de El Trece. El conductor comunicó su renuncia en enero y explicó que la decisión se fundaba en motivos personales. Ahora, brindó más detalles e incluso lanzó una confesión que llamó la atención de sus fanáticos.

“Si alguien quiere pensar que a Telenoche le fue mal y usar la palabra fracaso, yo no tengo ningún problema. No le tengo miedo a las palabras. Cualquier empresa, cualquier proceso de gran crecimiento, tiene tropiezos, tiene fracasos, tiene resultados que no eran los que vos esperabas", inició Diego en diálogo con Catalina Dlugi, del programa Agarrate Catalina.

“Te puede ir mal y no pasa nada. En lo personal, si vos me decís si quiero medir 10 puntos todas las noches, te respondo que sí, que por supuesto. El que vende remeras quiere vender remeras y el que hace televisión quiere hacer rating. No hay mucha discusión", aseguró. En tal sentido, el profesional reveló que la cuestión del rating le jugó malas pasadas: “Yo tuve una época de mi vida de mucha obsesión por el rating, donde la pasé mal y he vivido situaciones personales que me han demostrado que ese no es el camino. Lo entendí y lo aprendí”.

Además, Leuco consideró: “Creo que los noticieros tienen correlatividad en cuestión de rating con el resto de la programación. Cuando al canal le va un poquito mejor, al noticiero le va un poquito mejor. Y cuando al canal le va peor, te va peor a vos. ¿Me hubiese gustado ganar todos los partidos? Por supuesto. Yo quiero jugar para ganar”. Cabe aclarar que el periodista mantiene una buena relación con el canal pese a su sorpresiva salida.

"Yo a Telenoche le di un montón y ahí aprendí un montón, también. Siento que, en general, mi laburo lo hice correctamente, y me llevo una hermana de la vida como Luciana (Geuna), con quien vamos a volver a laburar”, comentó el hijo de Alfredo Leuco y aprovechó el momento para comentar que le gustaría encarar un proyecto con ella.

“Yo estoy muy feliz de mi proceso en Telenoche y de haber construido un vínculo con el canal, que me permitió irme bien y seguir charlando para hacer nuevas cosas como conductor o como productor", cerró Diego. Antes, había explicado su salida en Intrusos, de América, lo que le representó una “decisión muy difícil”.

“Tengo una relación espectacular con la parte de noticias, con Adrián Suar, con Pablo (Codevilla) y estoy a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Todo el mundo ya sabía que yo iba a ir a un lugar más de entretenimiento. Lo hemos hablado. Los que me conocían sabían que esto iba a pasar. Siempre tuve claro que me gustaba más el entretenimiento y hablar desde otro lugar”, comentó Leuco, quien inició en el periodismo gráfico, en revistas de política y actualidad.

En tal sentido, aseguró que ninguno de sus conocidos se sorprendió por su decisión de abandonar Telenoche y tomar la oportunidad de conducir Antes que Nadie en Luzu TV, un espacio online de carácter más liviano. “Yo sabía que en algún momento iba a llegar, más tarde o más temprano”, explicó Diego y se refirió a sus nuevos proyectos: “Tengo una productora y quiero meterle más tiempo a eso. No tenía mucho tiempo. Es un año lindo con muchos proyectos. Ojalá sigamos para adelante”.