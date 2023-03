Dady Brieva se metió fuerte con Jorge Lanata y prometió darle donde duele

El hecho de que Dady Brieva le haya puesto a su programa las mismas siglas que las que utilizó Jorge Lanata, fue una mojada de oreja que el periodista no puede soportar. Lejos de achicarse, el humorista se animó a un segundo round y prometió seguir con lo que más le duele.

El problema comenzó cuando Dady Brieva anunció que comenzaría su programa PPT: Peronismo para Todos, jugando con lo que fue el programa de Jorge Lanata PPT: Periodismo para Todos, el cual era muy crítico del sector político por el que simpatiza el humorista.

Esta mojada de oreja, viene acompañada de muchas otras propiciadas por el conductor del programa que sale al aire por C5N. Entre ellas se encuentran los Soldadytos, unos muñecos de un tamaño pequeño que se encargan de representar a políticos y personas reconocidas y vinculadas a esta.

El primer round entre ellos se dio por el nombre. El hecho por el cual el ex Midachi se la jugó y usó las mismas siglas fue porque acusó al periodista de haberle robado las siglas a Diego Gvirtz, quien hacía Pensado para Televisión.

"Por favor te pido, Jorge. Nosotros lo podemos arreglar en una noche tomando un whiskicito. PPT ya sabés que es de Diego Gvirtz y todo eso. Después el formato es más o menos todo parecido", comenzó diciendo Dady Brieva sobre el enojo de Lanata por el nombre.

Ante el temor de que el periodista se meta con su segmento más picante, él le pidió que no se meta con lo que más disfruta de su programa: "Tranzo todo, mi límite son los Soldadytos. No me los vas a sacar. Fui un niño peronista que no tuvo Soldadytos. Dejámelos".

Sin aflojar en sus chistes, recordó una historia de cuando salía a hacer shows con Midachi y realizó una comparación: "Un día fuimos a Plaza Huincul con Midachi. Vendimos 1.200 butacas en 1990. El tipo no sabía qué va todo de largo el espectáculo. Había hecho 3.000 docenas de sándwiches. Llegamos y me dice el tipo '¿cuánto demora el intervalo?' A lo que respondo: '¿Qué intervalo? Esto va como trompada, ‘Mercedes Sosa se saca el poncho y nos vamos a la mierda'. '¡No!', dijo. Los sándwiches estaban secos, que más o menos es lo que nos va a pasar a los soldadytos si no arreglamos para que hablen".

"Jorge, por favor te pido, amigo de mi alma. Tenemos 500 soldadytos comprados. Vamos a seguir armando historias de soldadytos", cerró con una sonrisa y un pedido exclusivo para Lanata, que será el encargado de definir si hay tercer round.