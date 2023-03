Quién es el escandaloso personaje que se suma al programa de Guido Kazcka

El programa de Guido Kaczka se renovó con la incorporación de nuevas figuras en el plantel y una de ellas en particular llamó la atención de los televidentes. El popular ciclo dio una vuelta de tuerca hace algunas semanas, cuando la producción decidió ir por un panel rotativo con el objetivo de darle dinamismo al show. Ahora, confirmaron la presencia de Marcelo Polino y se espera que el polémico jurado sume picante a Los 8 Escalones.

Cabe destacar que Kaczka es una de los conductores más reconocidos de El Trece y el programa que lleva adelante llegó a tener más de 9 puntos de rating en la pantalla chica, compitiendo directamente contra Gran Hermano de Telefé, el ciclo que, hoy por hoy, es el más exitoso de la televisión argentina.

Para evitar las ausencias de los miembros de su jurado, el equipo de producción del programa de preguntas y respuestas optó por la incorporación de nuevas figuras reconocidas del medio, quienes se irán sumando de forma rotativa. Además de Marcelo Polino, se espera la presencia de Pampita, Esteban Edul, Walter Nelson, Angela Lerena, Luciana Salazar y Maru Botana.

Según se rumorea desde algún tiempo atrás, Los 8 Escalones estaría teñido por una suerte de tensión entre sus jurados. Las especulaciones indicaron que la mala relación entre Pampita y Nicole Neumann hizo que ambas celebridades se negaran a grabar juntas, pero el escándalo fue rápidamente disuelto por las dos, quienes indicaron que no sabían nada al respecto.

Ahora, una nueva personalidad llegará al ciclo que se ha posicionado como el más visto del canal de Adrián Suar y ocupará el espacio que tiene Carmen Barbieri. En sus redes sociales, Marcelo Polino publicó un video en el que se puede ver al periodista especializado en espectáculo caminar entre la escenografía. “Juradeando”, escribió el showman, quien hizo su presentación oficial esta semana.

Los nuevos convocados se mostraron felices por la oportunidad de participar en el formato, pero no todo fue rosas y halagos para la decisión de producción del programa de Guido. Uno de los integrantes del tribunal de notables con el que inició el exitoso ciclo decidió abandonar su rol en el programa. Según indicaron en Socios del Espectáculo, Martín Liberman, quien ocupaba la silla en el área de deportes desde hace bastante tiempo, se molestó con la idea de jurados rotativos.

“Están habiendo algunos cambios en el programa. Jurados que antes eran titulares, que eran fijos, estaban asegurados una cantidad de presentaciones y, por ende, un sueldo específico, por decisión de Guido, habría algunos nombres que empiezan a rotar”, explicó Luli Fernández y agregó: “Específicamente, el nombre que le dijo a Guido y la producción que no iba a continuar porque no estaba con intención de ser un jurado rotativo es, nada más y nada menos, y es uno de los favoritos de Guido, que Martín Liberman”.

“Martín Liberman no va a ser más parte de Los 8 escalones porque, lo que le propusieron, fue: ‘La idea que tenemos es que el staff rote todo el tiempo’. Que ya no haya más jurados fijos, venís cuando te llamamos y listo”, reveló la panelista y luego detalló la reacción de Liberman, quien habría preguntado si había asegurada una cantidad de presentaciones. “Entiendo que se cobra por presentación, no sé bien cómo es el caso de ellos, y le dijeron ‘No, mirá, depende un poco de la dinámica’. ‘Bueno, entonces no lo hago más’”, especificó Luli.