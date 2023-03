Carmen Barbieri contó la verdad de su relación con Guido Kaczka en Los 8 Escalones

En los últimos días se conoció que hay un cierto fastidio por parte de Guido Kaczka y la producción del programa “Los 8 Escalones del Millón” con Carmen Barbieri por sus reiteradas ausencias.



Según trascendió, al conductor del programa no le estaría gustando para nada la exposición desmedida por el escándalo de Federico Bal y la nota muy distraída con sus obligaciones con el programa de El Trece.



Ahora, Carmen Barbieri rompió el silencio y explicó cómo está la situación hoy en día con la producción del programa. “Siempre aviso con tiempo que no voy”, aclaró la conductora en su ciclo “Mañanísima”, en Magazine.



“Dicen que hay molestia de la producción de Guido Kaczka por tus ausencias. ¿Es cierto? ¿Te van a echar?”, preguntaron desde su panel. “No, que yo sepa, no”, respondió Carmen. “Sólo me echaron de un lugar, de una comedia. Pero, ¿por qué van a echar? Yo me iba a quedar, no a faltar, porque siempre aviso con tiempo”, añadió.



Asimismo, se detuvo a explicar los motivos de sus últimos faltazos. “Lunes y martes fueron feriados por Carnaval, el miércoles no se iba a grabar tampoco, así que decidí quedarme en Mar del Plata toda la semana, para despedir el móvil, como hice en Carlos Paz”, comentó.



“Avisé a la producción, que todavía tenía tiempo para reemplazarme. Cuando falto por salud, ellos lo saben. Pero, es muy raro que yo falte. Cuando sí falté muchos días fue cuando Federico (Bal) se accidentó”, agregó Carmen Barbieri.

Guido Kaczka y Carmen Barbieri.



Asimismo, la conductora y capocómica se refirió a su sentimiento por Guido Kazcka, despejando los rumores de una pelea entre ellos. “Hoy vuelvo a Los 8 Escalones y va a ver a mi querido Guido, que lo amo”, aseguró.



Por último, reveló qué le dijeron desde la producción de Los 8 Escalones cuando avisó que no estaría. “Me dijeron que gracias por avisar con tiempo, porque así podían reemplazarme. Me llevo muy bien con ellos, la paso bárbaro. Yo tengo muy buena relación con Guido, ni hablar con los productores”, cerró.